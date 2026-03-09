Prva studija o baterijama u Hrvatskoj: gdje su nove prilike za industriju i investitore

Upravo toj temi posvećena je konferencija Solar Flex Croatia 2026 koja će se 17. ožujka održati u Zagrebu. Okupit će stručnjake iz energetike, predstavnike industrije, tehnološke kompanije, financijske institucije i investitore, ali i predstavnike javnog sektora. Cilj je raspraviti kako se hrvatski energetski sustav može prilagoditi rastu obnovljivih izvora energije i kakve se poslovne prilike pritom otvaraju.

Konferenciju organiziraju Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) i SolarPower Europe, najveća europska organizacija za sunčevu energiju. Podršku događaju daju Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstvo prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Konferenciju će otvoriti Ignacio Asenjo, voditelj tima za integraciju energetskog sustava u DG ENER pri Europskoj komisiji koji će govoriti o europskim energetskim politikama i ulozi takvih sustava u zelenoj tranziciji.

Među govornicima su i dr. sc. Ante Elez, član Uprave HEP-a, doc. dr. sc. Goran Majstrović, voditelj Odjela za prijenos i distribuciju energije u Energetskom institutu Hrvoje Požar, dr. sc. Mario Perić, voditelj proizvoda i rješenja za nove energetske tehnologije u Končaru, Tomislav Bunjevac, član Uprave ENNA NEXT, Ivan Burul, savjetnik Uprave HEP-ODS-a, Vedran Belamarić, direktor Orbico Electro te Marino Valjak, direktor elektro-strojarskog biroa Elektroprojekt.

Prva studija o baterijama i nove tržišne prilike

Središnji dio konferencije bit će predstavljanje nacionalne studije „Identificiranje lokacija mrežnih zagušenja na elektroenergetskoj mreži i potreba za baterijskim spremnicima energije u Republici Hrvatskoj“. Studiju izrađuju Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

To je prva takva analiza u Hrvatskoj. Ona pokazuje na kojim dijelovima elektroenergetske mreže dolazi do zagušenja, odnosno gdje sustav teško podnosi količinu proizvedene energije i gdje bi baterijski sustavi mogli najviše pomoći.

Osim toga, studija pokazuje kako baterijski sustavi mogu omogućiti daljnji razvoj obnovljivih izvora energije i otvoriti prostor za nove investicije.

Pohrana energije izvan baterija

Iako su baterije danas najaktualniji način pohrane energije, konferencija će otvoriti raspravu i o drugim tehnologijama. Govorit će se o ulozi i potencijalu akumulacijskih i crpnih hidroelektrana, vodika, toplinske pohrane energije te integraciji biometana u plinsku mrežu. Takva rješenja postaju sve važnija u energetskom sustavu u kojem proizvodnja iz sunca i vjetra tijekom dana stalno varira.

Drugim riječima, energiju proizvedenu u jednom trenutku treba znati sačuvati za trenutke kada je potrošnja veća.

Nova uloga potrošača u energetskom sustavu

U energetskom sustavu budućnosti važnu ulogu neće imati samo proizvođači energije, nego i sami potrošači. Na konferenciji će se raspravljati o tome kako industrija, tvrtke i građani mogu upravljati vlastitom potrošnjom energije, primjerice kombiniranjem solarnih elektrana i baterija, kako bi smanjili troškove, ali i pomogli stabilnosti elektroenergetske mreže.

Govorit će se i o novim konceptima poput virtualnih elektrana, agregatora, mikromreža, dizalica topline te povezivanju proizvodnje i potrošnje energije na mjestu gdje se energija koristi.

U tom kontekstu predstavit će se i prijedlogzelenog tarifnog modela za korisnike koji proizvode i skladište energiju iz solarnih elektrana. Model se nadovezuje na promjene zakonodavnog okvira nakon prelaska s net-meteringa na novi model obračuna te bi mogao dodatno potaknuti ulaganja u solarne elektrane i baterijske sustave.

Prilika za gospodarstvo

Konferencija Solar Flex Croatia 2026 nije namijenjena samo energetskom sektoru. Ona okuplja i industriju, poduzetnike, tehnološke tvrtke, financijske institucije i investitore koji žele razumjeti kako će se energetsko tržište razvijati u sljedećim godinama i gdje se otvaraju nove poslovne prilike.

Više informacija o programu i načinu sudjelovanja dostupno je na:

https://oie.hr/solar-flex-croatia-2026/

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da dođu i iz prve ruke saznaju kako pohrana energije i razvoj novih energetskih tehnologija mogu postati važna razvojna prilika za hrvatsko gospodarstvo.