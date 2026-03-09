Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Poslušaj
SOLAR FLEX CROATIA

Prva studija o baterijama u Hrvatskoj: gdje su nove prilike za industriju i investitore

VL
Autor
Promo
09.03.2026.
u 08:00

Sunčane elektrane u Hrvatskoj niču sve brže, a proizvodnja energije iz obnovljivih izvora svake je godine sve veća. Uz takav razvoj javlja se i jedno ključno pitanje: što učiniti s energijom kada je ima više nego što se u tom trenutku troši? Upravo zato sve je važnija pohrana energije, najčešće u baterijskim sustavima koji energiju mogu „spremiti“ i koristiti kasnije.

Upravo toj temi posvećena je konferencija Solar Flex Croatia 2026 koja će se 17. ožujka održati u Zagrebu. Okupit će stručnjake iz energetike, predstavnike industrije, tehnološke kompanije, financijske institucije i investitore, ali i predstavnike javnog sektora. Cilj je raspraviti kako se hrvatski energetski sustav može prilagoditi rastu obnovljivih izvora energije i kakve se poslovne prilike pritom otvaraju.

Konferenciju organiziraju Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) i SolarPower Europe, najveća europska organizacija za sunčevu energiju. Podršku događaju daju Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Ministarstvo prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Konferenciju će otvoriti Ignacio Asenjo, voditelj tima za integraciju energetskog sustava u DG ENER pri Europskoj komisiji koji će govoriti o europskim energetskim politikama i ulozi takvih sustava u zelenoj tranziciji.

Među govornicima su i dr. sc. Ante Elez, član Uprave HEP-a, doc. dr. sc. Goran Majstrović, voditelj Odjela za prijenos i distribuciju energije u Energetskom institutu Hrvoje Požar, dr. sc. Mario Perić, voditelj proizvoda i rješenja za nove energetske tehnologije u Končaru, Tomislav Bunjevac, član Uprave ENNA NEXT, Ivan Burul, savjetnik Uprave HEP-ODS-a, Vedran Belamarić, direktor Orbico Electro te Marino Valjak, direktor elektro-strojarskog biroa Elektroprojekt.

Prva studija o baterijama i nove tržišne prilike

Središnji dio konferencije bit će predstavljanje nacionalne studije „Identificiranje lokacija mrežnih zagušenja na elektroenergetskoj mreži i potreba za baterijskim spremnicima energije u Republici Hrvatskoj“. Studiju izrađuju Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

To je prva takva analiza u Hrvatskoj. Ona pokazuje na kojim dijelovima elektroenergetske mreže dolazi do zagušenja, odnosno gdje sustav teško podnosi količinu proizvedene energije i gdje bi baterijski sustavi mogli najviše pomoći.

Osim toga, studija pokazuje kako baterijski sustavi mogu omogućiti daljnji razvoj obnovljivih izvora energije i otvoriti prostor za nove investicije.

Pohrana energije izvan baterija

Iako su baterije danas najaktualniji način pohrane energije, konferencija će otvoriti raspravu i o drugim tehnologijama. Govorit će se o ulozi i potencijalu akumulacijskih i crpnih hidroelektrana, vodika, toplinske pohrane energije te integraciji biometana u plinsku mrežu. Takva rješenja postaju sve važnija u energetskom sustavu u kojem proizvodnja iz sunca i vjetra tijekom dana stalno varira.

Drugim riječima, energiju proizvedenu u jednom trenutku treba znati sačuvati za trenutke kada je potrošnja veća.

Nova uloga potrošača u energetskom sustavu

U energetskom sustavu budućnosti važnu ulogu neće imati samo proizvođači energije, nego i sami potrošači. Na konferenciji će se raspravljati o tome kako industrija, tvrtke i građani mogu upravljati vlastitom potrošnjom energije, primjerice kombiniranjem solarnih elektrana i baterija, kako bi smanjili troškove, ali i pomogli stabilnosti elektroenergetske mreže.

Govorit će se i o novim konceptima poput virtualnih elektrana, agregatora, mikromreža, dizalica topline te povezivanju proizvodnje i potrošnje energije na mjestu gdje se energija koristi.

U tom kontekstu predstavit će se i prijedlogzelenog tarifnog modela za korisnike koji proizvode i skladište energiju iz solarnih elektrana. Model se nadovezuje na promjene zakonodavnog okvira nakon prelaska s net-meteringa na novi model obračuna te bi mogao dodatno potaknuti ulaganja u solarne elektrane i baterijske sustave.

Prilika za gospodarstvo

Konferencija Solar Flex Croatia 2026 nije namijenjena samo energetskom sektoru. Ona okuplja i industriju, poduzetnike, tehnološke tvrtke, financijske institucije i investitore koji žele razumjeti kako će se energetsko tržište razvijati u sljedećim godinama i gdje se otvaraju nove poslovne prilike.

Više informacija o programu i načinu sudjelovanja dostupno je na:

https://oie.hr/solar-flex-croatia-2026/

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da dođu i iz prve ruke saznaju kako pohrana energije i razvoj novih energetskih tehnologija mogu postati važna razvojna prilika za hrvatsko gospodarstvo.

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!