Više od godinu i pol dana izvanbračnu suprugu vrijeđao, omalovažavao, tukao...

Za nasilje u obitelji, nanošenje lakše ozlijede i prijetnju sumnjiči se 28-godišnji državljanin BiH, koji je zbog tih optužbi ispitan na ODO Pazin. Sumnjiči ga se da je od lipnja 2024. pa do 7. siječnja 2026., na području Istarske županije, grubo i učestalo teško kršio odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji jer je izvanbračnu suprugu, vrijeđao i ponižavao je. Osim toga sumnjiči ga se i da joj je prijetio te fizički nasrtao na nju, pri čemu ju je lakše ozlijedio.

Nakon što je ispitan na ODO Pazin, doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Puli koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.