Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAVRŠIO IZA REŠETAKA

Više od godinu i pol dana izvanbračnu suprugu vrijeđao, omalovažavao, tukao...

Obiteljsko nasilje
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
22.01.2026.
u 12:45

Osim toga sumnjiči ga se i da joj je prijetio te fizički nasrtao na nju, pri čemu ju je lakše ozlijedio.

Za nasilje u obitelji, nanošenje lakše ozlijede i prijetnju sumnjiči se 28-godišnji državljanin BiH, koji je zbog tih optužbi ispitan na ODO Pazin. Sumnjiči ga se da je od lipnja 2024. pa do 7. siječnja 2026., na području Istarske županije, grubo i učestalo teško kršio odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji jer je izvanbračnu suprugu, vrijeđao i ponižavao je. Osim toga sumnjiči ga se i da joj je prijetio te fizički nasrtao na nju, pri čemu ju je lakše ozlijedio.

Nakon što je ispitan na ODO Pazin, doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Puli koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. 

Ključne riječi
nasilje u obitelji Nasilje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Započelo suđenje ženi optuženoj da je svoje dijete bacila u Savu
Video sadržaj
15
TRAGEDIJA RAZOTKRILA I SVE PROBLEME SUSTAVA

Majka (35) osuđena na 15 godina zatvora jer je trogodišnje dijete utopila u Savi

'Ova tragedija nije samo tragedija jedne obitelji, nego i društva u kojem živimo. Ona ukazuje, ali i obvezuje na nužnost osiguravanja sveobuhvatnog, stručnog, koordiniranog i svima dostupnog sustava pomoći i podrške djeci, ali i roditeljima djece s poteškoćama u razvoju' riječi kojima je Sanja Nola, predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda okončala objavu nepravomoćne presude 35-godišnjoj majci

NASELJE KURŠANEC

Policija mladiću koji je puštao glazbu zaplijenila tri puške, među njima i 'kalašnjikov'

Tijekom pretrage policijskim službenicima nepozvan je pristupio 42-godišnjak te ih je pod utjecajem alkohola omalovažavao i vrijeđao raznim pogrdnim riječima. Muškarac je uhićen i priveden u Policijsku postaju Čakovec te će se protiv njega zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!