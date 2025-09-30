Vili Beroš više nije zaposlenik KBC-a Sestre milosrdnice

Vili Beroš više nije zaposlenik Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, potvrdili su nam u Vinogradskoj. To je prestao biti nakon što je, smijenjen s ministarske pozicije, umjesto povratka u bolnicu ili sabor, odabrao naknadu plaće u trajanju 6 plus šest mjeseci. Bolnica nije obavezna primiti ga natrag, ali je on jedan od tri legitimna kandidata na natječaju za radno mjesto neurokirurga. "Sukladno odredbama članka 15. i 15.d Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, a u slučaju u kojem je dužnosnik odabrao mogućnost prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti sukladno članku 15 toga Zakona, dužnosnik je izgubio mogućnost prava povratka na rad nakon prestanka obnašanja dužnosti sukladno članku 15.d istoga Zakona", odgovorili su nam iz KBC-a, dodavši da su im to potvrdili i službenim očitovanjem iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Bolnica je tražila potvrdu Ministarstva pravosuđa kako bi bili na čisto s tim je li se bivši ministar osumnjičen za korupciju i dalje njihov zaposlenik. To je bio prema navedenom zakonu, koji propisuje da se dužnosnik, koji je prije obnašanja dužnosti bio na neodređeno vrijeme zaposlen, među ostalim, u javnoj službi - a Beroš je bio zaposlen u javnoj bolnici - ima pravo vratiti na to radno mjesto po završetku obnašanja te dužnosti. Povjerenstvo KBC-a bira između tri kandidata, od kojih jedan je Beroš, koji su se javili na natječaj za radno mjesto neurokirurga. Ravnatelj bolnice Davor Vagić je, kao uskočki svjedok, izuzet iz ovog povjerenstva.