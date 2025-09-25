Petrači i Pozder sklapaju nagodbu s USKOK-om, Hrvoje Petrač nudi jamčevinu?

Kada su lani u studenom uhićeni akteri afere Mikroskopi, na političko-pravosudno-društvenoj sceni je nastao krš i lom. Prvo zbog toga što je među uhićenima bio Vili Beroš, u to vrijeme aktualni ministar zdravstva, i nakon Darka Horvata, drugi ministar Andreja Plenkovića, koji je uhićen praktički na radnom mjestu. A drugo zato što su istrage i uhićenja istovremeno pokrenuli i USKOK i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). Mala, ali bitna razlika bila je u činjenici da je EPPO svojom istragom osima Beroša obuhvatio i Hrvoja Petrača, te dvojicu njegovih sinova Nikolu i Novicu, dok USKOK-ovoj istrazi Petrači nisu bili ni u peti.

U to vrijeme sva tri Petrača su bila nedostupna, a tužiteljski "rat" koji je uslijedio, završio je tako da je odlukom Ivana Turudića, glavnog državnog odvjetnika, sukob oko nadležnosti riješena u korist USKOK-a. Nakon te odluke, o kojoj se nisu mogli očitovati niti su se na nju imali pravo žaliti, EPPO je svoju istragu i svoje optuženike morao predati USKOK-u. Stručna i opća javnost taj tužiteljski sraz je tumačila, ne kao sukob oko nadležnosti, već kao sukob oko kontrole nad - mobitelima. Jer prelaskom istrage u nadležnost USKOK-a, Beroš i njegov mobitel su također potpali pod nadležnost USKOK-a, što nije nebitno u svjetlu činjenice koliko je sadržaj mobitela Josipe Pleslić (ex Rimac) i Gabrijele Žalac svojevremeno zadao glavobolje premijeru Plenkoviću. Koji baš nije ljubitelj EPPO-a i njegove navade da mu istražuje ministre. Od Beroševa mobitela je vjerojatno bio opasniji onaj Petračev, kada se u obzir uzme, tko je i što je Petrač, s kim je sve u svom životu bio povezan te kojim se poslovima bavio. Srećom po sve koje je možda brinuo sadržaj Petračeva mobitela, on je sve do srpnja bio nedostupan. Da bi se onda kao grom iz vedra neba, sam pojavio na vratima Remetinca. Njegova samoinicijativna predaja očito je bila dobro planirana i koordinirana, jer je nakon predaje priznao sve za što ga USKOK tereti. A priznali su i njegovi sinovi te srbijanski poduzetnik Saša Pozder.

Njihova priznanja krivnje, odmah su protumačena kao čin neformalne nagodbe s USKOK-om, koja bi, po neslužbenim najavama, trebala biti formalizirana danas (petak). Jer je na zagrebačkom Županijskom sudu zakazana sjednica optužnog vijeća, na kojoj će se raspravljati o pravomoćnosti optužnice, podignutoj polovinom srpnja i za koju je Turudić neki dan u Saboru kazao da je na nju jako ponosan. Ako ne bude iznenađenja, očekuje se da će trojica Petrača i Pozder i formalno priznati krivnju te čuti svoje kazne, dok će postupak u odnosu na Beroša i druge optuženike biti razdvojen. Osim ako još netko od njih nije odlučio "olakšati" dušu i priznati USKOK-u da je kriv za sve za što ga tužiteljstvo tereti. Očekuje se i da će Petrač ponuditi jamčevinu, kao zamjenu za istražni zatvor koji mu je sredinom srpnja određen zbog opasnosti od bijega. Po neslužbenim informacijama kao jamstvo nudi hipoteku na jednu od svojih nekretnina, a hoće li sud to prihvatiti tek će se vidjeti.

Optužnicom u aferi Mikroskopi, USKOK osim trojice Petrača, Pozdera i Beroša, još tereti liječnike Gorana Roića i Krešimira Rotima te Tomu Pavića. Osim njih osmorice, optužene su i dvije tvrtke: Pozderova Medical Innovation Solutions i Gala Plus Nekretnine, Nikole Petrača te Specijalna bolnica Neurospine. USKOK osmoricu optuženika tereti da su u sklopu zločinačkog udruženja počinili niz kaznenih djela koja uključuju davanje i primanje mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, trgovanje utjecajem i pranje novca. Neke se tereti i za primanje mita i nezakonito pogodovanje van zločinačkog udruženja dok se optužene tvrtke terete za davanje i primanje mita, mita, nezakonito pogodovanje i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja. Prema navodima USKOK-a, optuženici su proračun oštetili za oko 740.909 eura. Beroša se tereti da si je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 75.000 eura, za Pavića ne znaju kolika je nepripadna imovinska korist, za Roića navode da je 25.000 eura, dok se Pozderova tvrtka nepripadno okoristila za 474.351 eura, tvrtka Nikole Petrača za 266.557, a Specijalna bolnica Neurospine za 115.000 eura.

Sve navedeno odnosi se na prodavanje medicinske opreme po prenapuhanim cijenama hrvatskim bolnicama, pri čemu je po tvrdnjama USKOK-a, Beroš odigrao značajnu ulogu jer ga terete da je Petračima i Pozderu i njihovim tvrtkama te poslove omogućio u zamjenu za mito. USKOK Hrvoja Petrača tereti da je od sredine 2022. do kraja listopada 2024. u Zagrebu, Splitu i Osijeku, u zajedničko djelovanje povezao Beroša, Pozdera, Pavića te svoje sinove Novicu i Nikolu, a cilj im je bio, kako navodi USKOK, da steknu nepripadnu materijalnu korist za Pozderovu tvrtku, koja je registrirana za uvoz i prodaju medicinskih uređaja. Plan im je bio da se javne nabave bolnica u državnom vlasništvu, koje su nabavljale medicinsku opremu, prilagode tehničkim karakteristikama uređaja koje je prodavala Pozderova tvrtka te da se cijene tih uređaja prilagode zahtjevima Petrača i Pozdera.

USKOK navodi, da je Petrač od Beroša tražio da poduzme sve potrebne radnje kojima će se osigurati provođenje bolničkih javnih nabava te da osigura da za te nabave u proračunu ima novca. Za uzvrat mu je obećao novčane nagrade, koje mu je prema optužnici isplaćivao preko Pavića. Beroš se tereti da je na Petračev zahtjev pristao te da je koristeći svoj autoritet ministra zdravstva od ravnatelja bolničkih ustanova u državnom vlasništvu tražio da organiziraju sastanke s Pozderom, na kojima im je onda Pozder prezentirao uređaje koje je distribuirala njegova tvrtka. Bivši ministar se tereti i da je istovremeno donosio odluke na temelju kojih je u proračun osiguran novac potreban za financiranje postupaka javnih nabava tih medicinskih uređaja budući da to nije bilo predviđeno godišnjim planovima javnih nabava bolnica. Pozder se pak tereti da je onda za te javne nabave osiguravao izradu tehničke dokumentacije koja je u cijelosti bila prilagođena tehničkim specifikacijama tih medicinskih uređaja. Osim toga, tereti ga se i da je određivao kriterije bodovanja ponuda u postupcima javnih nabava. USKOK navodi i da je Pozder u dogovoru s Hrvojem i Novicom Petračem, određivao i nudio novčane i druge nagrade ciljanim osobama u sustavu javnog zdravstva kako bi osigurao da njegova tvrtka ima privilegirani položaj u spomenutim javnim nabavama. Što se tiče Pavića, i njega se tereti da je od Hrvoja Petrača primao novac, kako bi osigurao da Beroš napravi ono što je dogovoreno s Hrvojem Petračem. Nakon što bi medicinski uređaji po znatno većim cijenama bili prodani bolnicama, te nakon što bi novac bio uplaćen na račun Pozderove tvrtke, on je, po tvrdnjama USKOK-a s Novicom Petračem dogovarao kako da Pozderova tvrtka i tvrtka Nikole Petrača, sukladno obračunu koji su prije toga napravili Pozder i Novica Petrač, novac podijele. Nikola Petrač se pak tereti da je Pozderovoj tvrtki isporučivao lažne fakture, kako bi se prikrilo od kud novac dolazi te stvorio privid da Pozderova tvrtka zakonito posluje. Sve navedeno su, po tvrdnjama USKOK-a, optuženici napravili najmanje pet puta.

Prva nabava se odnosi na KBC Osijek, nakon što je ravnatelj od Beroša od sredine 2022. do siječnja 2023. tražio da osigura 464.529 eura za nabavu novog operacijskog mikroskopa koja nije bila predviđena godišnjim planom nabave KBC-a. Petrača se tereti da je od Beroša tražio da osigura i raspisivanje te javne nabave, ali i da Pozderova tvrtka dobije taj posao. U zamjenu za te usluge, Berošu je posredstvom Pavića plaćeno 25.000 eura, a na koncu je robotski mikroskop koji je Pozderova tvrtka kupila 135.000 eura, KBC-u Osijek prodan za 464.363 eura plus PDV nakon što je javna nabava namještena tako da uvjete jedine zadovoljava Pozderova tvrtka koja je i jedina poslala ponudu. Za posredovanje u isplati mita Berošu i Pavić je dobio neutvrđenu novčanu nagradu, a Pozderova tvrtka se u tom poslu okoristila za 235.921. eura, kolika je razlika između nabavne i prodajne cijene. Nakon toga je tvrtka Nikole Petrača ispostavila neistinit račun od 93.750 eura s PDV-om Pozderovoj tvrtki koji je i plaćen. Njegova tvrtka je, navodi USKOK, stekla nepripadnu imovinsku korist od 75.000 eura, a Pozderova 160.921 eura.

Sličan modus operandi je ponovljen i s Klinkom za dječje bolesti u Klaićevoj, koju je u inkriminirano vrijeme vodio Roić, kojeg je Beroš tražio da u dogovoru s Hrvojem Petračem i Pozderom od Ministarstva zdravstva inicira postupak osiguranja financijskih sredstava za provođenje javne nabave navedenog medicinskog uređaja. Petrač je iskoristio svoje prijateljske odnose s Roićem, nakon čega su on i Pozder stupili u kontakt s njim, a on se tereti da je od njih preuzeo tehničke specifikacije robotskog mikroskopa kojeg je distribuirala Pozderova firma. Roić se tereti da je nakon toga od Ministarstvu zdravstva podnio zahtjev za hitnu nabavu operacijskog mikroskopa, čiju je vrijednost po Pozderovoj uputi procijenio na oko 500.000 eura te je zatražio da se novac osigura iako nije bio predviđen godišnjim planom nabave. Beroš se tereti da je zahtjev prihvatio te da je potpisao suglasnost za financiranje, za što je dobio 25.000 eura mita. Pozder je na koncu mikroskop kupio za 125.000 eura, a Klinici za dječje bolesti ga je prodao za 487.500 eura s PDV-om. Nakon što je novac uplaćen na račun njegove tvrtke, tvrtka Nikole Petrača je opet isporučila lažnu fakturu, ovaj put od 133.196 eura s PDV-om, čiji ej cilj bio prikrivanje traga novca.

Ista stvar je napravljena i u slučaju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice u kojoj je u inkriminirano vrijeme Krešimir Rotim bio predstojnik Klinike za neurologiju. Istovremeno je vodio i privatnu polikliniku, a Pozder se tereti da je iskoristio poznanstvo s Rotimom, kako bi mu u zamjenu za besplatnu isporuku mikroskopskog robota 115.000 eura njegovoj poliklinici, tražio da inicira provođenje javne nabave za isti uređaj za bolnicu. Nakon što je Rotimovoj poliklinici isporučen besplatni medicinski robot, tereti ga se da je ravnatelju KBC-a podnio zahtjev za nabavu operacijskog mikroskopa za potrebe KBC-a. Opet je specificirano da se radi o nabavi medicinskog uređaja od 456.234 eura, pa je ravnatelj KBC zatražio da se ta novčana sredstva osiguraju u proračunu. Beroš je to odobrio, opet za mito od 25.000 eura, a bolnica je po uvećanoj cijeni kupila uređaj kojeg je Pozder prethodno platio 125.000 eura. I u ovom slučaju je tvrtka Nikole Petrača Pozderovoj poslala lažnu fakturu radi prikrivanja traga novca.

No Petrač, Pozder i Beroš, nisu bili svugdje uspješni jer je u siječnju 2023. Zdravko Perko, predstojnik Klinike za kirurgiju KBC Split, odbio 100.000 eura mita koje mu je Pozder sukladno dogovoru s Hrvojem i Novicom Petračem nudio, kako bi KBC Split od Pozderove tvrtke kupio medicinski uređaj. Beroša se tereti da je na zahtjev Hrvoja Petrača 2023., tražio od Ivice Lukšića, ravnatelja KB Dubrava da na sastanak primi Pozdera, a vezano za nabavku robotskih mikroskopa. Beroš je pri tome prikrivao svoju povezanost s Pozderom i ekipom, a Pozder je s ravnateljem KB Dubrava imao najmanje tri sastanka na kojima je prezentirao produkte svoje tvrtke. Na zadnjem sastanku, iako nije bio ni iniciran postupak javne nabave, Pozder je ravnatelju Dubrave uručio unaprijed sastavljenu ponudu svoje tvrtke u kojem je bila naznačena prodajna cijena robotskog mikroskopa u iznosu od 2,5 milijuna eura. Pozder je od ravnatelja tražio da tu ponudu dostavi Ministarstvu zdravstva ako bi se stvorile pretpostavke za osiguranje proračunskog novca za tu nabavu, što je Lukšić odbio. Lukšić je o tome obavijestio Beroša, koji se potom zanimao o sastancima koje je Lukšić održao s Pozderom i o mogućoj suradnji s Pozderovom tvrtkom.

Među dokazima u optužnici je i komunikacija između optuženika u kojoj su Beroša zvali - Malim. Nakon uhićenja on je jedno vrijeme bio u istražnom zatvoru prije no što je pušten da se brani sa slobode, a sada se pokušava ponovo zaposliti kao - neurokirurg.