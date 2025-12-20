Naši Portali
BREAKING
Poslušaj
NOVA KOALICIJA

'Toranj desnica' ili statistička greška

Autor
Branimir Bradarić
20.12.2025.
u 22:05

Nakon što su četiri desničarske stranke potpisale Memorandum o političkoj suradnji opet su se otvorila pitanja zašto se potpisi nisu ni osušili, a već su se počela neslaganja unutar tog korpusa, te znaju li hrvatski desničari uopće biti desnica

Simbolično je podno Vukovarskog vodotornja, simbola Vukovara ali i Domovinskog rata, Hrvatska dobila novu koaliciju koja ima velike ciljeve na idućim parlamentarnim izborima. Riječ je o koaliciji političkih stranaka desnice, a čine je DOMiNO, Hrvatski suverenisti, HSP i Blok za Hrvatsku. Kao mjesto gdje će predsjednici četiri stranke (Mario Radić, Marijan Pavliček, Marina Logarušić i Zlatko Hasanbegović) potpisati Memorandum o političkoj suradnji, Vukovar nije odabran slučajno jer on se u proteklih desetak godina nametnuo kao najvažniji grad hrvatske desnice. Osim toga, Vukovar ima posebnu političku težinu, a ne smije se zaboraviti ni činjenica da je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, inače predsjednik Hrvatskih suverenista, koji su u koaliciji s strankom DOMiNO čiji je predsjednik Mario Radić.

Ključne riječi
Marijan Pavliček Mario Radić Tomislav Jonjić Zlatko Hasanbegović

