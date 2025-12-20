'Toranj desnica' ili statistička greška

Simbolično je podno Vukovarskog vodotornja, simbola Vukovara ali i Domovinskog rata, Hrvatska dobila novu koaliciju koja ima velike ciljeve na idućim parlamentarnim izborima. Riječ je o koaliciji političkih stranaka desnice, a čine je DOMiNO, Hrvatski suverenisti, HSP i Blok za Hrvatsku. Kao mjesto gdje će predsjednici četiri stranke (Mario Radić, Marijan Pavliček, Marina Logarušić i Zlatko Hasanbegović) potpisati Memorandum o političkoj suradnji, Vukovar nije odabran slučajno jer on se u proteklih desetak godina nametnuo kao najvažniji grad hrvatske desnice. Osim toga, Vukovar ima posebnu političku težinu, a ne smije se zaboraviti ni činjenica da je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, inače predsjednik Hrvatskih suverenista, koji su u koaliciji s strankom DOMiNO čiji je predsjednik Mario Radić.