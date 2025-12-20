Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Patrikova kosa za bolesnu djecu

VL
Autor
Vecernji.hr
20.12.2025.
u 21:00

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat. 

Ključne riječi
videovijesti 240 sekundi 24sata

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Nakon sjednice Vlade, izjavu je dala ministrica zdravstva Irena Hrstić
SLUČAJ IZ OSIJEKA

Ministarstvo zdravstva ponavlja: Nismo imali saznanja o prijavama na kaznena djela

Saznanja o sumnjama da je 46-godišnji zdravstveni djelatnik osječkog KBC-a počinio kaznena djela bludne radnje prema maloljetnim pacijenticama i omogućavanje konzumiranja droge, Ministarstvu su, kažu, postala poznata tek temeljem službenog priopćenja Policijske uprave osječko-baranjske, prošlog tjedna, kada je zdravstveni djelatnik uhićen te mu je određen jednomjesečni pritvor

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!