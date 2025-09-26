Naši Portali
PRIVATNI ŽIVOT SMIJENJENOG MINISTRA

FOTO Supruga Vilija Beroša iza sebe ima propali brak, a s njim je dobila još dvoje djece. Evo kako je pričala o njemu

Svečano otvorenje 66. Splitskog ljeta
Foto: Milan Sabic/PIXSELL
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 09:08

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda danas bi trebalo početi raspravljati o osnovanosti optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, poduzetnika Hrvoja Petrača i još šestorice suokrivljenika. Tim smo se povodom prisjetili privatnog života bivšeg ministra i njegove supruge s kojom je prije nekoliko godina pozirao na naslovnici jednog časopisa pod naslovom "Junak nacije i nježni suprug".

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda danas bi trebalo početi raspravljati o osnovanosti optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, poduzetnika Hrvoja Petrača i još šestorice suokrivljenika za korupciju pri nabavi medicinske opreme u aferi Mikroskop. Korupcijom je u ovom slučaju državni proračun navodno oštećen za više od 740.000 eura, a bivši ministar Beroš osumnjičen je da je primio 75.000 eura. Upravo kako bi osigurao da pojedine bolnice po prenapuhanim cijenama od konkretne tvrtke kupe mikroskopske robote. 

USKOK je, nakon podizanja optužnice sredinom srpnja ove godine, izvijestio da osmoricu okrivljenika, uz tri tvrtke, tereti zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, davanja i primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja. Nakon što je USKOK u studenom prošle godine objavio da je uhitio Beroša, Rotima i Pozdera, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu priopćio je kako je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

Za razliku od USKOK-a koji je Beroša sumnjičio za trgovanje utjecajem, a u čijoj se istrazi nisu spominjali ni tada odbjegli Hrvoje Petrač niti dvojica njegovih sinova koji su također bili u bijegu, ali su se u međuvremenu predali, EPPO je Beroša od početka sumnjičio za primanje mita.

Smijenjeni ministar nije često otkrivao podatke iz privatnog života, no poznato je da je oženjen, a velika podrška mu je uvijek bila upravo samozatajna supruga Jasminka.

Inače, gospođa Beroš po struci je odgojiteljica, a iako svom suprugu pruža neizmjernu podršku, u javnosti se ne pojavljuje često. Vili i Jasminka u braku su od 2000. godine, a upoznali su se nekoliko godina nakon što se ona razvela od prvog supruga s kojim ima kćer Lanu. Njihov prvi susret dogodio se 1992. godine u Vinogradskoj bolnici, gdje je Beroš bio na specijalizaciji, nastavio se na kavi i već tada je zaiskrilo među njima. – Osvojio me svojom nježnošću i neposrednošću. I tada je, kao i danas, bio jako pažljiv, često me šarmirao nekim lijepim cvijetom. Svidjelo mi se što je organiziran, uvijek je obraćao pozornost na detalje. Mogu reći da je vrlo pouzdana osoba na koju se čovjek uvijek može osloniti – otkrila je Jasminka Beroš ranije za Gloriju, čime ju je osvojio suprug Jelšanin s kojim ima dvoje djece, kćer Lauru i sina Adriana. S njim je na naslovnici spomenutog časopisa pozirala pod naslovom "Junak nacije i nježni suprug".

Za svog supruga govorila je da je tip osobe koji voli provoditi vrijeme kod kuće i čitati medicinsku literaturu, a voli odigrati i partiju šaha i prošetati se s obitelji Jarunom. Inače, Jasminka Beroš radi kao odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću, a više je puta kazala kako je suprugu velika podrška. – Mi smo vezana obitelj, suprug je manje kod kuće, ali podrška smo mu – priznala je Jasminka svojedobno za RTL Danas.

