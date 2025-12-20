Naši Portali
OSOBA TJEDNA: Ahmed al-Ahmed

Hrabrim činom pokazao da postoje samo ljudi i neljudi

storyeditor/2025-12-16/PXL_NEW_151225_143558686.jpg
newscom
VL
Autor
Ivana Jakelić
20.12.2025.
u 20:04

Ono što cijeloj toj tragičnoj priči daje poseban ton jest to da su teroristi bili muslimani, koji su pucali na Židove koji su slavili Hanuku, a Al-Ahmed je i sam musliman, podrijetlom Sirijac.

Heroj. To je riječ kojom cijeli svijet opisuje Ahmeda al-Ahmeda, voćara koji je nenaoružan nasrnuo na terorista i tako ga spriječio da na najpoznatijoj plaži u australskom Sydneyu ubije još više ljudi. Ono što cijeloj toj tragičnoj priči daje poseban ton jest to da su teroristi bili muslimani, koji su pucali na Židove koji su slavili Hanuku, a Al-Ahmed je i sam musliman, podrijetlom Sirijac.

U pokušaju da spriječi teroristički napad i pokolj nevinih ljudi, Al-Ahmed je i sam ranjen, a njegov čin hrabrosti pohvalili su i Donald Trump i Benjamin Netanyahu, dvojac koji svojim javnim istupima često polarizira javnost. I potiče na mržnju prema drugima i drukčijima. Al-Ahmedov čin hrabrosti još je jedan dokaz da na ovom svijetu postoje samo dvije kategorije ljudi – ljudi i neljudi. I jedni i drugi su među nama, no prvi za razliku od drugih znaju razlikovati dobro od zla. I čine to dobro čak i kada pri tome ugrožavaju vlastite živote. Ove druge nije briga ni za svoj ni za tuđe živote jer njih motivira zlo zamaskirano u neki "viši" cilj. 
Kod terorista iz Sydneya pronašli iskaznicu srpskog lovačkog kluba: 'Taj čovjek nije dolazio k nama više od pet godina'
Avatar rubinet
rubinet
20:16 20.12.2025.

Da,osoba tjedna u Australiji.

