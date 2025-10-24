Vikend pod kišom i grmljavinom: Nastavlja se razdoblje promjenjivog vremena uz povremene zrake sunca

Danas je Hrvatsku zahvatilo olujno nevrijeme koje je u više dijelova zemlje donijelo kišu, grmljavinu i olujni vjetar. Vatrogasci su imali pune ruke posla zbog poplavljenih cesta i dvorišta, dok je jak vjetar u Slavoniji srušio stabla i ostavio tisuće kućanstava bez struje. Prema prognozi mr. sc. Dragoslava Dragojlovića iz DHMZ-a, i tijekom vikenda očekuje se promjenjivo vrijeme s povremenim sunčanim razdobljima, ali i mjestimičnom kišom i grmljavinom. Na Jadranu će puhati umjeren i jak jugozapadni vjetar te jugo, dok se krajem ponedjeljka lokalno očekuje i bura.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti djelomice sunčano, ponegdje i sunčanije, no prema kraju dana očekuje se porast naoblake i mjestimična kiša, uz mogućnost grmljavine. "Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 6 °C, a najviša dnevna između 16 i 19 °C", prognozirao je Dragojlović za HRT. U središnjoj Hrvatskoj dan će proteći uz djelomice sunčano vrijeme i promjenjivu naoblaku, a ujutro je lokalno moguća magla. Dnevna temperatura bit će nešto niža nego na istoku zemlje, uz slab do umjeren jugozapadni vjetar.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, ponegdje i obilnijom. "Puhat će umjeren i jak, u višem gorju na udare mjestimice i olujan jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 2 do 4 °C, na moru između 9 i 12 °C, a najviša dnevna od 13 do 15 °C, uz obalu između 17 i 19 °C", navodi Dragojlović. U Dalmaciji će subota donijeti promjenjivo, a u unutrašnjosti i pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. "Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 9 °C, uz obalu između 13 i 16 °C. Najviša dnevna od 14 do 16 °C, uz obalu između 17 i 20 °C", prognozira Dragojlović. Slično vrijeme očekuje se i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će uz promjenjivu naoblaku mjestimice biti kiše i grmljavine, osobito u drugom dijelu dana.

Što se tiče nedjelje i početka idućeg tjedna, meteorolozi najavljuju nastavak promjenjivih prilika. "U nedjelju u unutrašnjosti umjereno i pretežno oblačno, ponegdje s kišom. U ponedjeljak djelomice sunčano, a potkraj dana i u noći na utorak prolazno naoblačenje s kišom. U utorak postupno razvedravanje, a ujutro još malo kiše može pasti na istoku", kaže meteorolog. Na Jadranu će u nedjelju biti promjenjivo i nestabilno, s pljuskovima i grmljavinom, dok će početkom tjedna biti barem djelomice sunčano. "U noći od ponedjeljka na utorak uz prolazno naoblačenje mjestimice kiša i pljuskovi. Puhat će umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a od ponedjeljka zapadnjak i sjeverozapadnjak", zaključuje meteorolog DHMZ-a. Za područja Jadrana i Gorja izdana su i žuta upozorenja za nepovoljno i potencijalno opasno vrijeme tijekom vikenda.

Foto: DHMZ