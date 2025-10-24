FOTO/VIDEO Tuča i jak pljuska pogodili Zagreb: Grad se zabijelio u nekoliko minuta

Kratkotrajno, ali snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim pljuskom i tučom zahvalilo je oko 13.40 zapadni dio i centar Zagreba. Ulice su se na mjestima zabijelile od leda veličine graška, a zbog vode na kolniku, iako usporen zagrebački promet postao je još sporiji. Olujna ćelija formirala se u roku od sat vremena na području između Žumberka i Medvednice, a njenu stvaranju pogoduje nestabilna atmosfera ispunjena vlažnim zrakom te razlika u temperaturi.

Jaka tuča u Zagrebu

Jedna od naših čitateljica javlja nam kako je jaka tuča pogodila i područje Gajnica i Stenjevca. "Čuju se i vatrogasci." Vremenska situacija nije iznenadila meteorologe, iako je lokalno nevrijeme bilo jače od očekivanog. Prema najavama HRT-a i DHMZ-a, nakon oblačne noći s kišom, na istoku Hrvatske tijekom petka bilo je prognozirano promjenjivo oblačno vrijeme s povremenom kišom, uglavnom poslijepodne, te temperaturama od 15 do 17 °C.

FOTO/VIDEO Tuča i jak pljuska pogodili Zagreb

U središnjoj Hrvatskoj, uključujući Zagreb, očekivala su se sunčana razdoblja s ponegdje kišom sredinom dana i popodne, uz povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar, a tijekom dana i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura kretala se također između 15 i 17 °C, dok su jutarnje vrijednosti bile između 7 i 10 °C.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prognozirano je više sunčanih sati, ali i povremeno više oblaka, pri čemu je trebalo računati na kratkotrajnu kišu, osobito nakon sredine dana. Na srednjem i krajnjem Jadranu očekivao se umjeren i jak vjetar, s ponegdje olujnim udarima, a temperatura između 16 i 21 °C. DHMZ je, uslijed mogućeg opasnog vremena, u petak aktivirao alarm za područje Kvarnera i Kvarnerića zbog vjetra, pozivajući građane na oprez.