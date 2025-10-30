VIDEO Žena zgrožena ponašanjem putnika u avionu: Objavila snimku, pogledajte i zašto

Naši Portali
Žena zgrožena ponašanjem putnika u avionu: Objavila snimku, pogledajte i zašto

Stručnjaci upozoravaju da je kontakt bosih nogu s podom aviona rizičan jer se zrakoplovi čiste uglavnom površinski između letova, što može povećati mogućnost infekcija poput gljivica na stopalima

Bonton u avionu često izaziva rasprave, a posljednji viralni video ponovno je otvorio pitanje ponašanja putnika tijekom leta. Na TikToku je Natalie Buffet podijelila snimku muškarca koji je potpuno bos šetao zrakoplovom, uključujući i odlazak na WC, što je mnoge korisnike šokiralo.

Dok neki smatraju da takvo ponašanje nije problematično, većina komentatora je izrazila zgražanje, navodeći zabrinutost zbog higijene i bakterija koje se mogu skrivati u tepihu aviona. Neki su čak šerali šaljive, ali oštre komentare kako bi muškarac "trebao odmah u zatvor".

Stručnjaci upozoravaju da je kontakt bosih nogu s podom aviona rizičan jer se zrakoplovi čiste uglavnom površinski između letova, što može povećati mogućnost infekcija poput gljivica na stopalima. Iako neke zrakoplovne kompanije aktivno zabranjuju hodanje bosim nogama, očito postoje putnici kojima to nije bitno.

@nataliebuffett straight to jail 🤢 #travel #jet2holidays ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

