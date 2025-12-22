TouRisk konferencija: Zašto je sigurnost ključ turizma?

Nipošto, i to je razlog okupljanja mnogih i različitih dionika iz turizma i povezanih industrija kako bismo pokazali što sve stoji iza branda sigurne destinacije. Zasigurno postoje okolnosti koje Hrvatskoj idu u prilog, ali trenutna globalna geopolitička utakmica se igra na raznim razinama i pitanje je vremena kada će se preseliti u našu blizinu. U tom slučaju će biti važno imati postavljene planove kontinuiteta poslovanja koji će vam omogućiti da nastavite poslovanje bez osjetnih disrupcija. Tourisk je prepoznao kako je potrebno više usmjerenih, koordiniranih napora, nego iz spleta okolnosti zbog čega i planiramo ovu konferenciju kao najveći nacionalni događaj posvećen sigurnosti i upravljanju rizicima u turizmu. . Na sigurnost snažno utječu geopolitički i ekonomski faktori: položaj, članstvo u NATO‑u i EU‑u. Ti isti faktori nas u nekim aspektima i izlažu. Imamo i pozitivan primjer društvene kohezije i integracije manjina, što podiže ukupnu otpornost društva u cjelini.