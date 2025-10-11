Ruski sud osudio je 45-godišnju Elenu Sulikovu, poznatu kao Aljona Polyn, na dvije godine zatvora zbog optužbi za ekstremizam i vrijeđanje vjerskih osjećanja, prema izvještajima stranih medija. Navodno bliska saveznica ruskog predsjednika Vladimira Putina, Polyn je bila poznata po organiziranju okultnih rituala u znak podrške njegovom režimu, ali je sada postala žrtva vlastitog sustava. Prema nepotvrđenim navodima izvora poput The Mirror i The Daily Beast, Polyn vodila je grupu "Carstvo najjačih vještica" i organizirala rituale za "ojačavanje" Putina. Godine 2019. privukla je pažnju svjetskih medija ritualom "Krug moći", gdje je s desetak žena u crnim haljama izvodila čarolije za uspjeh Rusije i njezinog vođe, uz parole poput: "Vrati u ponor one koji žele mržnju prema Rusiji", o čemu je izvijestio Newsweek. Ti su događaji, prema izvješćima, bili dio šireg trenda u Rusiji gdje se okultizam koristi za promicanje nacionalističkih ciljeva. Tada je u javnost procurila navodna snimka rituala.

The Empire of the Most Powerful Witches casts spells to silence Putin's foes -- and cashes in on the president's popularity. pic.twitter.com/2DGiaLGfc3 — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 6, 2019

Navodno su ukrajinske sigurnosne službe (SBU) 2023. godine povezale Polyn s ruskim obavještajnim službama FSB i SVR, optužujući je za regrutaciju "vještica" u Ukrajini kako bi prikupljale podatke o položajima ukrajinskih trupa. Ove tvrdnje nisu neovisno potvrđene, a Polyn je navodno negirala umiješanost u špijunažu.

U lipnju 2024., prema izvještajima, FSB je pretresao njezin dom u Moskovskoj regiji, gdje su pronađeni sušeni šišmiši, ritualni bodeži, tarot karte, portreti demona i literatura označena kao ekstremistička. Navodno je osuđena jer su njezini materijali vrijeđali pravoslavnu crkvu, ključnog saveznika Putinova režima, te pozivali na nasilje protiv svećenika. Ova osuda iznenadila je mnoge, s obzirom na njezinu raniju podršku vlastima, uključujući donacije ruskim vojnicima u Ukrajini.

Dodatno, strani mediji spekuliraju o Putinovom zanimanju za okultno, spominjući njegovu palaču u Altajskim planinama gdje se navodno koriste "krvave kupke" od rogova jelena marala za zdravstvene i mistične svrhe. Kremlj je prošle godine porekao glasine da se Putin savjetuje sa šamanima o nuklearnom oružju. Detalji ovih navoda temelje se isključivo na izvještajima stranih medija i nisu neovisno potvrđeni, stoga ih treba uzimati s rezervom.