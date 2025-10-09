NATO priprema osvetu Rusima? Procurili planovi za odgovor na agresivne Putinove provokacije

Saveznici NATO-a intenzivirali su razgovore o jačanju mjera protiv sve agresivnijih poteza Rusije, uključujući razmještanje naoružanih bespilotnih letjelica duž granice s Rusijom i ublažavanje pravila za pilote kako bi brže reagirali na ruske zrakoplove koji narušavaju zračni prostor saveznika, izvijestila su četiri dužnosnika NATO-a upoznata s temom, piše Financial Times. Ovi razgovori, započeti na inicijativu zemalja na prvoj crti bojišnice poput Poljske, Rumunjske i Estonije, uz podršku Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, proširili su se na širu skupinu od 32 članice NATO-a. Glavni cilj je povećati troškove Rusiji za njezino "hibridno ratovanje", koje uključuje kršenja zračnog prostora, kibernetičke napade i pokušaje sabotaže. Prema prijedlozima, NATO razmatra naoružavanje nadzornih dronova koji prikupljaju obavještajne podatke o ruskim vojnim aktivnostima te pojednostavljenje pravila angažmana za pilote koji patroliraju istočnom granicom. Također se razmatraju vojne vježbe na graničnim područjima, posebice u udaljenim i slabo čuvanim dijelovima.

Potez dolazi nakon niza incidenata, uključujući prvi izravni sukob NATO-ovih zrakoplova s ruskim dronovima od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Ruski dronovi narušili su zračni prostor Poljske i Rumunjske, dok su ruski borbeni zrakoplovi MiG ušli u estonski zračni prostor. Osim toga, deseci neidentificiranih dronova izazvali su poremećaje na zračnim lukama u Belgiji, Danskoj i Njemačkoj, što neki dužnosnici povezuju s ruskim hibridnim ratovanjem. Američki veleposlanik pri NATO-u, Matthew Whittaker, izjavio je da saveznici svakodnevno rade na poboljšanju sposobnosti za asimetrično i hibridno ratovanje, naglašavajući važnost "prečki na ljestvici eskalacije". Donald Trump, bivši američki predsjednik, prošlog je mjeseca pozvao NATO da otvori vatru na ruske zrakoplove koji narušavaju saveznički teritorij.

S druge strane, rasprave unutar NATO-a odražavaju različite pristupe: dok neke zemlje zagovaraju agresivniji stav kako bi se Rusija odvratila, druge upozoravaju na oprez zbog rizika od izravnog sukoba s nuklearnom silom. "Rasprave su u ranoj fazi i nema obveze za promjenu politike", rekao je jedan NATO diplomat. Paralelno s tim, Europska unija priprema vlastite mjere, uključujući ograničavanje kretanja ruskih diplomata za koje se sumnja da koordiniraju sabotaže te ulaganja u sustave obrane od dronova. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je potrebu za jedinstvenim i proaktivnim odgovorom. NATO je prošli mjesec pokrenuo misiju Eastern Sentry za jačanje zračne obrane zemalja na istočnom krilu, što je dodatno potaknuto incidentima u Poljskoj i Estoniji. Iako razgovori o novim mjerama napreduju, dužnosnici upozoravaju da nema određenog vremenskog okvira za dogovor niti će promjene biti javno objavljene.