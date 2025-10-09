Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
RADIKALNE MJERE

NATO priprema osvetu Rusima? Procurili planovi za odgovor na agresivne Putinove provokacije

Polish forces with NATO soldiers hold military exercises 'Iron Defender' at Orzysz training ground in Wierzbiny
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
09.10.2025.
u 13:29

Prema prijedlozima, NATO razmatra naoružavanje nadzornih dronova koji prikupljaju obavještajne podatke o ruskim vojnim aktivnostima te pojednostavljenje pravila angažmana za pilote koji patroliraju istočnom granicom.

Saveznici NATO-a intenzivirali su razgovore o jačanju mjera protiv sve agresivnijih poteza Rusije, uključujući razmještanje naoružanih bespilotnih letjelica duž granice s Rusijom i ublažavanje pravila za pilote kako bi brže reagirali na ruske zrakoplove koji narušavaju zračni prostor saveznika, izvijestila su četiri dužnosnika NATO-a upoznata s temom, piše Financial Times. Ovi razgovori, započeti na inicijativu zemalja na prvoj crti bojišnice poput Poljske, Rumunjske i Estonije, uz podršku Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, proširili su se na širu skupinu od 32 članice NATO-a. Glavni cilj je povećati troškove Rusiji za njezino "hibridno ratovanje", koje uključuje kršenja zračnog prostora, kibernetičke napade i pokušaje sabotaže. Prema prijedlozima, NATO razmatra naoružavanje nadzornih dronova koji prikupljaju obavještajne podatke o ruskim vojnim aktivnostima te pojednostavljenje pravila angažmana za pilote koji patroliraju istočnom granicom. Također se razmatraju vojne vježbe na graničnim područjima, posebice u udaljenim i slabo čuvanim dijelovima.

Potez dolazi nakon niza incidenata, uključujući prvi izravni sukob NATO-ovih zrakoplova s ruskim dronovima od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Ruski dronovi narušili su zračni prostor Poljske i Rumunjske, dok su ruski borbeni zrakoplovi MiG ušli u estonski zračni prostor. Osim toga, deseci neidentificiranih dronova izazvali su poremećaje na zračnim lukama u Belgiji, Danskoj i Njemačkoj, što neki dužnosnici povezuju s ruskim hibridnim ratovanjem. Američki veleposlanik pri NATO-u, Matthew Whittaker, izjavio je da saveznici svakodnevno rade na poboljšanju sposobnosti za asimetrično i hibridno ratovanje, naglašavajući važnost "prečki na ljestvici eskalacije". Donald Trump, bivši američki predsjednik, prošlog je mjeseca pozvao NATO da otvori vatru na ruske zrakoplove koji narušavaju saveznički teritorij.

S druge strane, rasprave unutar NATO-a odražavaju različite pristupe: dok neke zemlje zagovaraju agresivniji stav kako bi se Rusija odvratila, druge upozoravaju na oprez zbog rizika od izravnog sukoba s nuklearnom silom. "Rasprave su u ranoj fazi i nema obveze za promjenu politike", rekao je jedan NATO diplomat. Paralelno s tim, Europska unija priprema vlastite mjere, uključujući ograničavanje kretanja ruskih diplomata za koje se sumnja da koordiniraju sabotaže te ulaganja u sustave obrane od dronova. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je potrebu za jedinstvenim i proaktivnim odgovorom.  NATO je prošli mjesec pokrenuo misiju Eastern Sentry za jačanje zračne obrane zemalja na istočnom krilu, što je dodatno potaknuto incidentima u Poljskoj i Estoniji. Iako razgovori o novim mjerama napreduju, dužnosnici upozoravaju da nema određenog vremenskog okvira za dogovor niti će promjene biti javno objavljene.

Rubio šapće i predaje Trumpu poruku o skorom dogovoru za okončanje rata usred govora o antifašistima
Ključne riječi
Rusija dronovi NATO

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
12:06 09.10.2025.

Siguran sam 100% da to nisu ruske provokacije kao niti nikada do sada! Siguran sam 10000% da bi eu sa Rusijom bila no.1 u svijetu..zajedno bi bili po svemu najjači u svijetu! Doslovno po svemu! Zašto to nekome smetalo i zašto umjesto prosperitetu eu netko bira propast i siromaštvo e to 100% neznam

Avatar grof Sava vladisavljević
grof Sava vladisavljević
11:59 09.10.2025.

1914, 1938, 2025 . Ko razume svati će

Avatar kozorog
kozorog
13:42 09.10.2025.

znači, nema ni jednog dokaza da su rusi narušili zračni prostor ijedne države. to što ponekad lete sa isključenim transponderima je uobičajena stvar, i to radi nato ekipa non-stop. nema ni jednog dokaza da su dronovi u poljskoj, danskoj, ii drugim eu strašljivim državicama bili ruski, čak nisu i moćni natovi vojnici ni jedan jedini dron uhvatili. i sad pišete sve agresivnija rusija... koja narušava.. pa dečki dragi, hoćete rat, mogli bi ga zbilja i dobiti. samo što to neće biti vikend safari tipa bombanja libije, nego nešto gdje protivnik ima čime udariti, i to tebe doma. zapadni svijet je poludio, navukao se na luksuz, putovanja, turizam, hedonizam. jel vama jasno da jedna bomba u nekoj zapadnoj zemlji znači kraj turizma, s njime i 30% ekonomije? da par oštećenih trafostanica, elektrana, željezničkih pruga, znači zastoj 50% ekonomije? jeste zbilja spremni jesti suhu hranu zbog živčanih baltičkih državica i njihovih kompleksa?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još