VIDEO Tajanstveno biće iz dubina koje ponekad zaluta i u Jadran: Nije iz SF filma – ali izgleda kao da jest

Društvenim mrežama širi se snimka neobičnog morskog stvorenja zabilježenog osam metara ispod površine mora kod Las Palmasa u Španjolskoj. Iako na prvi pogled izgleda kao biće iz znanstvene fantastike, riječ je o svjetlici (Pyrosoma atlanticum) – planktonskoj koloniji sastavljenoj od stotina tisuća sitnih organizama.

Može narasti i do 18 metara, a iako je snimljena u Atlantiku, povremeno se pojavljuje i u Jadranskom moru. Naziv svjetlica (engl. pyrosome) dolazi od grčkih riječi pyro (vatra) i soma (tijelo), što upućuje na njihovu sposobnost bioluminiscencije – svijetle zeleno ili ružičasto kao reakciju na dodir ili prisutnost drugih objekata, a to svjetlucanje može se vidjeti i s nekoliko metara udaljenosti pod vodom, piše Ocean Conservancy.

Svjetlica nije jedno biće, već kolonija stotina, pa i tisuća sitnih organizama zvanih zooidi, koji su povezani zajedničkim tkivom i živčanim sustavom sličnim kralježnici. Zajedno formiraju želatinoznu, vrećastu strukturu. Obično su veličine od nekoliko centimetara do pola metra, ali divovske svjetlice mogu narasti i do 18 metara.

Hrane se planktonom filtriranjem vode, a taj mehanizam im ujedno omogućuje i kretanje. Zooidi se razmnožavaju kloniranjem – svaka jedinka može sama oploditi vlastita jajašca i stvoriti genetski identične kopije. Zahvaljujući toj sposobnosti, svjetlice mogu regenerirati oštećene dijelove ili stvoriti nove kolonije.

Najčešće nastanjuju topla i tropska mora, poput Meksičkog zaljeva, ali su u posljednjim godinama viđene i u hladnijim vodama, čak do Aljaske i Južnog oceana. Kada uginu, tonu na morsko dno i postaju važan izvor hrane za dubokomorske organizme.