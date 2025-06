VIDEO Sve je spremno za koncert: Pogledajte kako izgleda Hipodrom tjedan dana prije spektakla

Točno tjedan dana uoči najvećeg glazbenog događaja godine, organizacijski tim koncerta Marka Perkovića Thompsona održao je press konferenciju na zagrebačkom Hipodromu . Novinarima je tom prigodom po prvi put omogućen obilazak gigantskog prostora koji će u subotu, 5. srpnja, ugostiti više od pola milijuna ljudi, čime se najavljuje najveći koncert u modernoj hrvatskoj povijesti.

– Hipodrom će biti otvoren u popodnevnim satima, a publika će ulaziti iz stražnjeg dijela, kako bi se omogućila protočnost i sigurnost, poručili su organizatori i istaknuli da će svaki sektor moći primiti maksimalno 11.000 ljudi. Za praćenje broja ljudi po sektorima koriste se kamere i VAR soba, koja će u realnom vremenu pokazivati popunjenost svakog dijela prostora. – Kad se jedan sektor napuni, on se zatvara i otvara se novi – pojasnili su.

Naša novinarka u obilasku Hipodroma uoči Thompsonova koncerta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posebna pažnja posvećena je sigurnosnim koridorima. Neposredno ispred bine bit će prazan prostor širine 7 do 9 metara, namijenjen isključivo žurnim službama, a cijeli parter je podijeljen na dva sektora, svaki s vlastitim pristupom hitnim službama. – U nijednom sektoru neće biti preko 11.500 ljudi, što je sukladno svim sigurnosnim preporukama, naglašeno je. Novinari su imali priliku obići i tribine, među kojima su jug i sjever simetrične, s kapacitetom od 3060 ljudi po strani. U sredini Hipodroma nalazi se servisna cesta, povezana sa svim rubovima, koja osigurava brzo kretanje hitnih službi.

Organizatori su još jednom istaknuli važnost službene mobilne aplikacije, koja posjetiteljima omogućava navigaciju do vlastitog ulaza. – U aplikaciji postoji opcija "Dovedi me do Hipodroma", koja će vas, ovisno o ulaznici, voditi pješačkom rutom do vašeg sektora. Pozivamo sve da preuzmu aplikaciju, ispune upitnik, i po mogućnosti dođu u Zagreb dan ili dva ranije – poručili su.

Podsjetimo, za potrebe koncerta zakupljena je površina od 380.000 četvornih metara, od čega je skoro 300.000 dostupno publici. Kada se tome pridoda prostor Bundeka i istočni parking Zagrebačkog velesajma, događaj se proteže na više od 900.000 četvornih metara. Sve je, tvrde organizatori, usklađeno s brojem prodanih ulaznica, sigurnosnim procjenama i u suradnji s policijom, koja je već izdala rješenje o privremenoj regulaciji prometa.

Također, kako smo i ranije pisali, zbog koncerta se priprema višefazna prometna blokada Zagreba, a prve mjere stupaju na snagu u petak, 4. srpnja u večernjim satima. Kako je ranije objasnio pročelnik Pavuna, zatvaraju se Kajzerica, Središće, Zapruđe, Avenija Većeslava Holjevca, Ulica Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Avenije Dubrovnik), Vukovarska (od Miramarske do Kruga) te Trg Stjepana Radića.

Ako to bude potrebno, spremna je i rezervna treća faza, koja bi podrazumijevala zatvaranje Jadranskog mosta, Horvaćanske, Selske i Savske do Slavonske avenije, kao i Jadranske avenije te izlaza s obilaznice kod čvora Lučko. U tom slučaju bio bi onemogućen pristup terminalu Savski most, pa bi tramvajski i autobusni promet u tom dijelu grada bio u potpunosti obustavljen.