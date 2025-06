Objavljeni detalji blokada cesta zbog Thompsonova koncerta: Objasnili i kada bi se mogli zatvarati mostovi

"Do nothing" scenarij blokirao bi grad i zbog toga je jedino odgovorno kontrolirano ga zatvoriti, rekao je na jučerašnjoj konferenciji za medije, na kojoj je objasnio sve detalje posebne prometne regulacije tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.

Na auto tih dana ne računajte

Predstavio je pritom opsežne prometne mjere, koje uključuju višefazno zatvaranje prometnica, te je istaknuo kako se sve radi isključivo zbog sigurnosti građana. Prva od ukupno tri faze, rekao je, krenut će već u kasnim večernjim satima u petak, 4. srpnja. Zatvorit će se tada, objasnio je Pavuna, Kajzerica, Središće i Zapruđe, Avenija Većeslava Holjevca i Ulica Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Avenije Dubrovnik) kao i Vukovarska (od Miramarske do Kruga) te Trg Stjepana Radića.

– Prva faza uspostavlja se jer očekujemo dolazak publike već tijekom noći. Također, želimo spriječiti nepropisno parkiranje po kvartovima – objasnio je. Zona, dodao je, ostaje zatvorena do nedjelje ujutro, kada se očekuje da će se posjetitelji razići.

Zatvaranje Avenije Dubrovnik, Ulice SR Njemačke i Avenije Većeslava Holjevca dio je pak druge faze, koja će se aktivirati na sam dan koncerta, u subotu, 5. srpnja. Međutim, napomenuo je Pavuna, nije određeno fiksno vrijeme. – Čim broj pješaka prijeđe sigurnosni prag, policija će naložiti zatvaranje. To može biti već ujutro, a možda tek poslijepodne – rekao je napomenuvši da je vjerojatnije da će se to dogoditi ranije tijekom dana.

Sve je spremno i za treću fazu, no ona je, nazovimo je tako – rezervna opcija. Pa će se, objasnio je pročelnik, ako se pokaže potrebnim, zatvoriti Jadranski most, Horvaćanska, Selska i Savska do Slavonske avenije, kao i Jadranska avenija i izlaz s obilaznice na čvoru Lučko. U tom slučaju bit će onemogućen i pristup terminalu Savski most, pa će tramvajski i autobusni promet na toj ruti biti obustavljeni.

– Ako velik broj posjetitelja krene pješice iz zapadnog dijela grada, morat ćemo intervenirati – kazao je. Osim toga, dodao je, Grad se priprema i za potencijalno zatvaranje istočnog dijela prometnica u sklopu iste te faze. – Naša je želja da Držićeva funkcionira cijelo vrijeme kako bi građani ipak imali prometnicu kojom mogu komunicirati s ostatkom grada. Međutim, ako priljev pješaka bude takav da se više neće moći držati na pločnicima, policija će morati zbog sigurnosti zatvoriti i Držićevu – objasnio je.

Ono što je sigurno jest da se već od petka navečer zatvara ZET-ov terminal kod Glavnog kolodvora, a Vukovarska će u subotu ujutro biti zatvorena za tramvaje. Pavuna je naglasio da će ZET biti angažiran koliko to dopušta opskrba strujom. – Preko Trga bana Jelačića svakih minutu i 15 sekundi će prelaziti tramvaj, a preko Glavnog kolodvora svakih minutu i 30. Promet duž Avenije Dubrovnik neće se odmah obustaviti, no ako broj pješaka postane prevelik, linije ćemo skratiti. U slučaju zatvaranja Držićeve, tramvaji će i dalje prometovati – kazao je Pavuna.

Kako bi se građanima iz Novog Zagreba olakšalo kretanje, bit će pak organizirana posebna autobusna linija koja će voziti do punktova na kojima se mogu prebaciti na neke druge linije. Ipak, Pavuna apelira na sve koji to mogu da hodaju. – Tramvaji nemaju tolike kapacitete da bi mogli prevesti 500.000 ljudi. Prepustite ih starijima da ne bi ostali bez mogućnosti kretanja – naglasio je dodajući kako se ne bi trebalo računati ni na vožnju automobilima u subotu, ne samo zbog zatvorenih prometnica već i zbog ozbiljnog nedostatka mjesta za parkiranje.

– Iskreno, ne znamo gdje će se parkirati. Da postoji neka čarobna površina, već bismo je otvorili za građane – rekao je Pavuna dodajući da većina potencijalnih lokacija nije u gradskom vlasništvu. – Treba li Grad unajmljivati privatne parcele za potrebe privatnog koncerta? – upitao je retorički.

Za potrebe organizacije koncerta, dodao je, Grad će angažirati oko 800 ljudi, ne računajući djelatnike ZET-a. Čistoća će pojačano raditi, ukupno 265 radnika, deset grajfera, 18 vozila za odvoz otpada i 20 čistilica radit će na čišćenju sa subote na nedjelju i u nedjelju. – Očekujemo uoči koncerta manje fešte diljem grada pa će Čistoća pojačano raditi kako bi održala red – istaknuo je. Prioritet će, dodao je, biti ceste, zbog čega će neke zone, napomenuo je, u nedjelju ujutro možda izgledati malo neurednije. Na terenu će biti i sedam cisterni kojima će Vodoopskrba i odvodnja opskrbljivati posjetitelje pitkom vodom, a osim toga na 400 hidranata postavit će i slavine kako bi građani mogli imati pitku vodu i na putu do Hipodroma, kazao je Pavuna.

I HZJZ izdao preporuke

S obzirom na visoke temperature te očekivane gužve, i Hrvatski zavod za javno zdravstvo uputio je apel posjetiteljima da vode računa o svom zdravlju. Preporučuju da se ponese dovoljno vode, lagana i zaštitna odjeća, šeširi, kreme za zaštitu od sunca te da se izbjegava alkohol i teška hrana. Posebno pozivaju one koji uzimaju terapiju da ne preskaču lijekove i da ih ponesu sa sobom. Također, savjetuju da posjetitelji preuzmu aplikaciju MPT, putem koje će moći pratiti važne informacije, obavijesti i vidjeti gdje se nalaze timovi za zdravstvenu pomoć. Preporučuje se i nošenje papirića s osobnim podacima i kontaktom bliske osobe, kao i da svi provjere gdje se nalaze ulazi, izlazi i najbliže točke pomoći. HZJZ apelira i na međusobnu brigu – ako primijetite da je netko pao, uznemiren je ili mu je loše, reagirajte. Podsjećaju i na štetnost izlaganja glasnim zvukovima te preporučuju zaštitu za sluh osobama osjetljivima na buku.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da će na koncertu biti angažirano 250 zdravstvenih djelatnika, a kada je riječ o medicinskom punktu, planirano je 50-ak ljudi. Govoreći o kapacitetima bolnica, poručila je da se preporučuje pojačanje osoblja u hitnim bolničkim službama, no, naglasila je, očekuju se akutna stanja koja se mogu zbrinuti na terenu pa nema potrebe za preventivnim otpuštanjem pacijenata ni oslobađanjem bolničkih kreveta.