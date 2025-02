VIDEO Rimac se snimio kako vozi Neveru po snijegu uz pjesmu Kitića: 'Ono kad živiš na Balkanu'

Mate Rimac objavio je video kojim se htio našaliti na račun cesta u Hrvatskoj i potaknuo lavinu komentara. Naime, Rimac se ovog petka sa svojom Neverom zaputio u Kampus u Kerestincu, no cesta na putu nije bila očišćena, što je potaknulo Rimca da je snimi i objavi na Instagramu.

- Ono kad voziš automobil od 1.900 konjskih snaga, ali živiš na Balkanu - objavio je, dok se na snimci vidi ''drmanje kamere'', što ukazuje da je cesta, osim što je neočišćena, i neravna. Uz to, Rimac je simbolično stavio pjesmu Mile Kitića ''Pade sneg''. Na to je odmah stigla lavina komentara, a većina je bacala svoje fore. ''Gdje je boca rakije?'', pitali su neki. ''Ovo je fejk, ne vidim nijedan Golf 2 1.6D'', pisali su. ''Od 0 do 60 u manje od dvije sekunde... Ako ti to cesta dopusti''.

- Pitanje je koliko drva stane u gepek? - pisalo je ispod snimke. Međutim, Rimac se brzo javio iz Kampusa u Kerestincu pa je to ''grbavo'' putovanje prošlo relativno bez nekih težih posljedica.