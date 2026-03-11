Povijesno niska nezaposlenost nije pogurala rast plaća u EU

U europodručju je nezaposlenost već neko vrijeme blizu povijesno najnižih razina, a projekcije pokazuju da bi u sljedećih nekoliko godina mogla dodatno pasti. Na prvi pogled to bi trebalo značiti i snažan rast plaća. Prema klasičnoj ekonomskoj logici, kada je radnika malo, a poslodavci ih trebaju, tvrtke počinju nuditi veće plaće kako bi privukle zaposlenike. No aktualne prognoze pokazuju drugačiju sliku: iako je nezaposlenost niska, očekuje se postupno usporavanje rasta plaća.



U analizi objavljenoj na blogu Europske središnje banke, ekonomisti Oscar Arce i David Sondermann objašnjavaju da sama stopa nezaposlenosti više nije dovoljan pokazatelj stanja na tržištu rada. Posljednjih je godina ponuda radne snage rasla iz više izvora nego prije, pa tržište rada zapravo nije toliko “zategnuto” kako bi se moglo zaključiti samo na temelju broja nezaposlenih. To se posebno vidi nakon pandemije. U posljednje tri godine u europodručju je otvoreno oko šest milijuna novih radnih mjesta. Međutim, pad nezaposlenosti zaslužan je za tek manji dio tog rasta. Broj nezaposlenih smanjio se dovoljno da popuni oko pola milijuna novih radnih mjesta, dok je većina zaposlenika došla iz drugih izvora.