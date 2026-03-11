Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NISKA NEZAPOSLENOST, SLABE PLAĆE

Povijesno niska nezaposlenost nije pogurala rast plaća u EU

storyeditor/2026-03-10/PXL_REU_071025_139791873.jpg
Reuters/Pixsell
Autor
Ljubica Gatarić
11.03.2026.
u 15:44

Migracije, veće sudjelovanje stanovništva u radu, promjene u radnim satima i slabija potražnja za radnicima mogu ublažiti pritiske na plaće i kod vrlo niske nezaposlenosti

U europodručju je nezaposlenost već neko vrijeme blizu povijesno najnižih razina, a projekcije pokazuju da bi u sljedećih nekoliko godina mogla dodatno pasti. Na prvi pogled to bi trebalo značiti i snažan rast plaća. Prema klasičnoj ekonomskoj logici, kada je radnika malo, a poslodavci ih trebaju, tvrtke počinju nuditi veće plaće kako bi privukle zaposlenike. No aktualne prognoze pokazuju drugačiju sliku: iako je nezaposlenost niska, očekuje se postupno usporavanje rasta plaća.

U analizi objavljenoj na blogu Europske središnje banke, ekonomisti Oscar Arce i David Sondermann objašnjavaju da sama stopa nezaposlenosti više nije dovoljan pokazatelj stanja na tržištu rada. Posljednjih je godina ponuda radne snage rasla iz više izvora nego prije, pa tržište rada zapravo nije toliko “zategnuto” kako bi se moglo zaključiti samo na temelju broja nezaposlenih. To se posebno vidi nakon pandemije. U posljednje tri godine u europodručju je otvoreno oko šest milijuna novih radnih mjesta. Međutim, pad nezaposlenosti zaslužan je za tek manji dio tog rasta. Broj nezaposlenih smanjio se dovoljno da popuni oko pola milijuna novih radnih mjesta, dok je većina zaposlenika došla iz drugih izvora.

Ključne riječi
migranti tržište rada zaposlenost

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!