’Osmogodišnja je djevojčica dijete, a ne seksualni objekt koji treba skrivati’

Nacionalno vijeće Austrije velikom je većinom glasova usvojilo je jučer zabranu nošenja hidžaba u školama za djevojčice mlađe od 14 godina. Jedino su Zeleni glasali protiv. Zabrana će se od veljače odnositi na marame koje “pokrivaju glavu u skladu s islamskim tradicijama”. Školske aktivnosti izvan školske zgrade nisu obuhvaćeni zabranom. U slučaju nepoštovanja zabrane od iduće školske godine uvest će se i novčane kazne od 150 do 800 eura.

Čeka se Ustavni sud

Voditelj parlamentarne skupine Neos Yannick Shetty tvrdi da nije riječ o ograničavanju slobode, već o zaštiti slobode djevojčica do 14. godine. Ministar obrazovanja Christoph Wiederkehr govorio je o temeljnom pravu na osobni razvoj i samoizražavanje, neovisno o prisili, dok je ministrica za integracije Claudia Plakolm (ÖVP) naglasila kako marama za glavu nije bezopasan komad tkanine, već simbol ugnjetavanja. Pitanje marame za glavu intenziviralo se, kaže, posljednjih godina. Glavni tajnik ÖVP-a Nico Marchetti tvrdi da učitelji neće biti odgovorni za provođenje zabrane, već će samo morati obavijestiti ravnatelja škole ako primijeti da neka učenica nosi hidžab. U Slobodarskoj stranci (FPÖ) poručili su da je problem sve rašireniji samo zato što je dopuštana “masovna imigracija” posljednjih nekoliko godina.

– Svaka djevojka ima pravo na samoodređeni život i apsolutno je neprihvatljivo zahtijevati od učenica da nose maramu za glavu ili spuštaju pogled – rekla je zastupnica Zelene stranke Sigrid Maurer, no ta je stranka glasala protiv jer smatra da će Ustavni sud poništiti taj zakon, kao što je to učinio 2019. godine, u prvom pokušaju zabrane pokrivala za glavu u osnovnim školama. Tada je Ustavni sud zabranu proglasio neustavnom i diskriminatornom. No, ovaj put vlada ustraje u tome da je zakon u skladu s ustavom, premda organizacije za zaštitu ljudskih prava i neki pravni stručnjaci tvrde da je zabrana i u ovom novom obliku diskriminatorna te da bi mogla produbiti podjele u društvu. Austrijska podružnica Amnesty Internationala smatra da zabrana predstavlja očitu diskriminaciju muslimanskih djevojčica i vidi je kao izraz antimuslimanskog rasizma koji bi mogao produbiti predrasude i stereotipe o muslimanima. Prijedlog zakona kritizirala je i organizacija IGGÖ, koja predstavlja sve muslimanske zajednice u Austriji. Umjesto da osnažuje djecu, zabrana ih, tvrdi, stigmatizira i marginalizira.

– U Austriji bi svaka djevojčica trebala moći odrastati slobodno, samoodređeno i vidljivo, bez prisile, bez straha i prije svega bez propisane uloge. Kada su male djevojčice pokrivene velom, kada je njihov razvoj ometen patrijarhalnim ograničenjima i lažnim pojmovima časti, onda ne možemo i ne smijemo skrenuti pogled – obrazložila je prijedlog zakona ministrica Plakolm. Kad islamistički influenceri protestiraju protiv zabrane nošenja hidžaba i pozivaju djevojčice da napuste školu, to pokazuje, smatra, da je novi zakon pogodio srž. Za ekstremiste, djevojčice koje slobodno odrastaju i samostalno razmišljaju očito su glavna prijetnja njihovim zastarjelim patrijarhalnim strukturama.

– Naš zadatak kao države ovdje je jasan – moramo zaštititi djecu, a posebno djevojčice, od tih struktura kako bi se mogle slobodno razvijati. Osmogodišnja djevojčica je jednostavno dijete, a ne seksualni objekt koji treba skrivati. Ova rana seksualizacija apsolutno nema mjesta u djetinjstvu. Zabrana nošenja hidžaba za djecu stoga je ključna mjera za zaštitu dječjih prava – objasnila je ministrica.

Rad s dječacima

Popratne mjere obuhvaćaju tri smjera – osnaživanje djevojčica, rad s dječacima i rad s roditeljima. Uložit će se više od 6,5 milijuna eura. Sama zabrana nošenja hidžaba nije dovoljna za uklanjanje duboko ukorijenjenih kulturnih i obiteljskih ograničenja, svjesna je ministrica. – Za ove prateće mjere dostupan je sveobuhvatan paket financiranja – kazala je Plakolm. Vlada procjenjuje da će oko 12.000 djevojčica biti obuhvaćeno novim zakonom.