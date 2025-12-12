Voditelj dječjeg ljetnog kampa osuđen na 20 godina zbog silovanja djece

Visok je oko 180 centimetra, ima 44 godine i smeđe oči, govori španjolski, portugalski i njemački, osuđen je na 20 godina zatvora zbog silovanja i završio je na listi najtraženijih EU bjegunaca. Njegovo ime je Segundo Cousido Vieites, i Španjolska ga traži zbog izdržavanja kazne od 20 godina zatvora na koju je osuđen zbog odioznog djela. On je 2019. bio koordinator dječjeg ljetnog kampa, a svoj položaj koordinatora je iskoristio da uspostavi sistem noćnih obilazaka kampa, odnosno ulazaka u dječje sobe. Izgovor mu je bio da obavlja kontrole, odnosno provjerava je li sve u redu. Tijekom tih noćnih obilazaka, koristio je činjenicu da je sam i da je mrak te je seksualno napao i zlostavljao više djece zbog čega je i osuđen na 20 godina zatvora. Svatko tko ga je vidio ili o njemu nešto zna, moli se da to dojavi španjolskom FAST timu , a dojave mogu biti i anonimne.