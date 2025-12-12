Naši Portali
POGOĐENO 100.000 STANOVNIKA

Velike poplave na sjeverozapadu SAD-a: Evakuirani deseci tisuća ljudi

VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
12.12.2025.
u 08:39

Guverner je proglasio izvanredno stanje na razini cijele države kako bi brzo mobilizirao sredstva i dodatno osoblje

Obilne kiše izazvale su velike poplave u američkoj saveznoj državi Washington, što je dovelo do naredbi za evakuaciju desetaka tisuća stanovnika. Guverner Bob Ferguson u četvrtak je pozvao ljude u ugroženim područjima da slijede upute lokalnih vlasti i da se evakuiraju. Vjeruje se da je do 100.000 stanovnika pogođeno naredbama o evakuaciji. "Razumijem da su mnogi u našoj državi u prošlosti doživjeli značajne poplave", rekao je Ferguson u objavi na X-u. "Međutim, suočavamo se s povijesnom situacijom, očekujemo 61 centimetar više od rekordne razine poplave."

Ferguson je rekao da je više od 30 glavnih autocesta zatvoreno za promet. Guverner je također proglasio izvanredno stanje na razini cijele države kako bi brzo mobilizirao sredstva i dodatno osoblje. Nacionalna garda raspoređena je kako bi pomogla u akcijama spašavanja u poplavljenim područjima. Helikopteri i brodovi korišteni su za spašavanje ljudi. Deseci rijeka izlili su se iz svojih korita, poplavljujući gradove i poljoprivredno zemljište. Obilne kiše na sjeverozapadu Sjedinjenih Država uzrokovane su vremenskim fenomenom poznatim kao atmosferska rijeka, pojasom izuzetno vlažnog zraka koji može danima donositi intenzivnu kišu.

Rusija dobiva još saveznika u centru Europe? Kontroverzni milijarder službeno imenovan premijerom
Ključne riječi
Washington nevrijeme poplave SAD Bob Ferguson

