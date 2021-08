VIDEO Pogledajte kako aktivirati svoju elektroničku osobnu iskaznicu

Počelo je izdavanje nove 2. generacije elektroničkih osobnih iskaznica, ojačane pouzdanosti i sigurnosti. Naime, na snagu stupaju izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici i podzakonskih propisa donesenih radi provedbe europske Uredbe o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje.

Na stranici https://www.eid.hr/ možete saznati sve o svojoj e-Osobnoj iskaznici (eOI), kako je aktivirati i koristiti. Vaša eOI sadrži identifikacijske i potpisne certifikate kojima možete kvalificirano potpisivati dokumente i prijavljivati se visokom razinom sigurnosti na razne e-Usluge. Nakon što ste aktivirali svoju eOI zatražite i svoj mobilni identitet za korištenje udaljenih certifikata gdje god se nalazili.

U kratkom videu pogledajte kako aktivirati e-Osobnu iskaznicu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S obzirom na nove funkcionalnosti i pojačane sigurnosne elemente osobne iskaznice, njihova cijena u redovnom postupku iznosit će 100 kuna. Za osobe s navršenih 70 godina ako ne sadrže certifikate, cijena će biti 70 kuna. Za ubrzani i žurni postupak izdavanja, cijena se ne mijenja. Cijena prve osobne iskaznice za djecu do navršenih 18 godina se ne naplaćuje. Osobne će vrijediti pet godina.

Početkom izdavanja nove osobne ne prestaju važiti osobne iskaznice ranije izdane po ranijim zakonima već važe do datuma otisnutog na iskaznici. Na nekima je otisnuto slovima trajno, a po novom Zakonu taj rok neće biti pisano trajno već se izdaju na rok važenja od 40 godina svim osobama starijim od 70 godina. To vrijedi za sve osim za dva izuzetka, za osobe koje na današnji dan nisu napunile 70 godina, njima osobne iskaznice važe do 3. kolovoza 2031., dakle deset godina. Drugi izuzetak su oni koji imaju osobne koje su izdane po prvom zakonu iz 1991., a koji je važio do 2002. Te osobne iskaznice nemaju niti minimalne elemente zaštite i te osobe ih moraju zamijeniti do 3. kolovoza 2026. godine, dakle pet godina od današnjeg dana. U trenutku korištenja zdravstvene zaštite provjerava se ima li osobna iskaznica obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje, znači da će se korištenjem nove osobne biti dostupne informacije i o obveznom i dopunskom osiguranju.

Više pročitajte OVDJE.