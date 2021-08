Božinović: Novim osobnim iskaznicama osigurava se sloboda kretanja i sprječavanje krivotvorenja identiteta

Danas je u Hrvatskoj i drugima članicama Europske počelo izdavanje nove 2. generacije elektroničkih osobnih iskaznica, ojačane pouzdanosti i sigurnosti. Naime, na snagu stupaju izmjene i dopune Zakona o osobnoj iskaznici i podzakonskih propisa donesenih radi provedbe europske Uredbe o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje.

Detalje o novoj osobnoj iskaznici na konferenciji za medije predstavlja ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Danas na snagu stupa Uredba o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje. Od jutros je zaprimljeno je oko dvije i pol tisuće zahtjeva za osobnim iskaznicama", kazao je Božinović. Dodao je da je to sve bio vrlo kompleksan postupak kojem je prethodio čitav niz analiza.

"Njome se ujednačavaju parametri osobnih i boravišnih isprava s ispravama koje izdaju članice EU, osigurana je sigurnost, a građanima se osigurava sloboda kretanja, učinkovitije sprječavanje krivotvorenja identiteta", kazao je ministar.

"Osobne se mogu koristiti na pokretnim uređajima, mobitelima, tabletima. Za naše građane je važno podsjetiti da osobne imaju i funkcionalnost zdravstvene iskaznice. Integriran je i matični broj osiguranika. Podsjećam da s početkom izdavanja nove osobne ne prestaju važiti ranije izdane osobne iskaznice. Nove osobne izdavat će se na rok od pet godina", dodao je.

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić kazala je da su osigurali sredstva za sve roditelje i skrbnike djece i mlade do 18 godina. Tako je sada svako prvo vađenje osobne iskaznice besplatno.

Direktor Agencije za komercijalnu djelatnost Jure Sertić kazao je da će se po prvi puta s osobnima moći prijaviti na e-građani. "Moći će pravovaljano potpisivati svoje dokumente. Novost je i zdravstvena iskaznica, sadržavat će matični broj osiguranika, tu su i novi zaštitni elementi protiv krivotvorenja. Tu je i oznaka za slijepe i slabovidne osobe", kazao je.

Nova osobna sadrži biometrijske podatke (slike lica i dva otiska prstiju). Što se tiče mobilne aplikacije - moći će se mobitelom prijaviti na susav e -građane, a aplikacija će biti besplatna, dodao je.

Vozačke dozvole i putovnica

"Integriranje vozačke dozvole tehnički nije problem, no to su područja koja pokrivaju dvije različite Uredbe na razini EU. Mi to dok se ne riješi ne smijemo raditi. A što se tiče putovnice mi smo rekli da se osobna može koristiti ali u okviru EU. Tako da onaj kome istekne osobna, a hoće u EU ne mora vaditi putovnicu, ali ako putuje dalje to će i dalje biti nužno", kazao je Božinović.

Što činiti ako nam mobitel ukradu, a imamo instaliranu aplikaciju

Ako se izgubi mobitel, račun je povezan s korisnikovim portalom i on može deaktivirati aplikaciju. Sama aplikacija je zaštićena dvostruko. Korisnik je uvijek može deaktivirat. Dodano je da se ne treba ako je ukradena, ponovo vaditi nova osobna.

Početkom izdavanja ne prestaju važiti osobne iskaznice već važe do datuma otisnutog na iskaznici ili trajno osim dva izuzetka, za osobe koje nisu navršile 70 godina s današnjim danom i kod onih osobnih iz 1991.

Na nekima ima trajno, po novom neće biti pisano već se izdaje na 40 godina.

U trenutku korištenja zdravstvene zaštite provjerava se ima li osobna iskaznica obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje, znači da će se korištenjem nove osobne biti dostupne infromacije i o dopunskom.

Građani koji imaju važeću osobnu iskaznicu nisu u obvezi podnositi zahtjev za izradu e-osobne iskaznice druge generacije te im postojeće vrijede do roka koji im je otisnut. S obzirom na nove funkcionalnosti i pojačane sigurnosne elemente osobne iskaznice, njihova cijena u redovnom postupku iznosit će 100 kuna. Osobne će vrijediti pet godina. Za osobe s navršenih 70 godina ako ne sadrže certifikate, cijena će biti 70 kuna. Za ubrzani i žurni postupak izdavanja, cijena se ne mijenja. Cijena prve osobne iskaznice za djecu do navršenih 18 godina se ne naplaćuje. Više o tome pročitajte OVDJE.