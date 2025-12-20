Svi mi, kršćani, židovi, muslimani, imamo zajednički nazivnik – ljudskost. To je temelj svega

Ovoj našoj zemlji potreban je mir. Da bismo ga ostvarili, moramo se susretati, razgovarati. Živjeti zajedno. Tko želi mržnju i rat, lud je. Možemo živjeti kao braća. Želimo živjeti kao braća. Ovu su poruku nedavno u Betlehemu čuli talijanski biskupi iz Lombardije u crkvi Isusova rođenja. Duboko ih se dojmilo ono što su čuli od dvojice muškaraca koji utjelovljuju vrlinu sažetu u Isusovoj rečenici: "Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati". Nije to bio prvi put da su Izraelac Rami Elhanan i Palestinac Bassam Aramin, premda nisu kršćani, bili pozvani da "propovijedaju" kršćanskim hodočasnicima u Svetoj Zemlji, da im ispričaju ono što su prije dvije godine prvi put ispričali i čitateljima Obzora. Uoči još jednog Božića ponovno su razgovarali sa mnom, svaki iz svog doma – Rami u predgrađu Haife, Bassam u Jerihonu na Zapadnoj obali – s još većom odlučnošću i uvjerenošću da su rat i mržnja ludost, a jedini put do mira onaj kojim oni neustrašivo kroče, nakon što su obojica podnijela najveću žrtvu.