INTERVJU: RAMI ELHANAN I BASSAM ARAMIN

Svi mi, kršćani, židovi, muslimani, imamo zajednički nazivnik – ljudskost. To je temelj svega

Autor
Branimir Pofuk
20.12.2025.
u 21:19

Izraelac i Palestinac, očevi koji su izgubili svoje kćeri u bezumlju sukoba, umjesto doživotne mržnje odabrali su put oprosta

Ovoj našoj zemlji potreban je mir. Da bismo ga ostvarili, moramo se susretati, razgovarati. Živjeti zajedno. Tko želi mržnju i rat, lud je. Možemo živjeti kao braća. Želimo živjeti kao braća. Ovu su poruku nedavno u Betlehemu čuli talijanski biskupi iz Lombardije u crkvi Isusova rođenja. Duboko ih se dojmilo ono što su čuli od dvojice muškaraca koji utjelovljuju vrlinu sažetu u Isusovoj rečenici: "Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati". Nije to bio prvi put da su Izraelac Rami Elhanan i Palestinac Bassam Aramin, premda nisu kršćani, bili pozvani da "propovijedaju" kršćanskim hodočasnicima u Svetoj Zemlji, da im ispričaju ono što su prije dvije godine prvi put ispričali i čitateljima Obzora. Uoči još jednog Božića ponovno su razgovarali sa mnom, svaki iz svog doma – Rami u predgrađu Haife, Bassam u Jerihonu na Zapadnoj obali – s još većom odlučnošću i uvjerenošću da su rat i mržnja ludost, a jedini put do mira onaj kojim oni neustrašivo kroče, nakon što su obojica podnijela najveću žrtvu.

Ključne riječi
Izrael Palestina Gaza

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
21:35 20.12.2025.

Ok, što bi pisalo da su Hrvati jedna konfliktna strana. Dali bi pisalo da su svi u stvari dobri (što nisu) ili bi bilo kao obično jedino i isključivo Hrvati za sve krivi.

