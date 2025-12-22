Očinstvo, posao, obitelj i poduzetništvo kroz priču Kristijana Škarice

Crew Talks podcast novi je projekt TikTok first agencije Crew Media i Darija Marčaca, nastao s idejom da prikaže priče ljudi koji stvaraju prilike, pomiču granice i mijenjaju način na koji razmišljamo o poslu, kreativnosti i životu. Ne razgovara se samo u uspjehu, već se stvara prostor u kojem gosti iskreno govore o usponima i padovima, obitelji, poslu, ali i o onim temama koje se često ne spominju javno. U svakoj epizodi Crew Talks želi približiti stvarne ljude iza poslovnih naslova i brendova, one koji su dovoljno hrabri da ispričaju svoju priču do kraja.

U sedmoj epizodi podcasta gost je bio Kristijan Škarica - poduzetnik, otac trojice sinova i suvlasnik e-sport kluba, koji danas otvoreno govori o mentalnom zdravlju muškaraca i važnosti preuzimanja odgovornosti u svakoj sferi života.

“Ponekad se budim u tri ujutro kako bih sve stigao napraviti prije nego popodne pokupim djecu iz vrtića i škole. Ako imaš sretnu ženu, imaš sretan život,” kaže Kristijan uz osmijeh, ali iza te jednostavne rečenice krije se puno više - svakodnevna disciplina, želja za balansom i svjesno ulaganje u obitelj i posao.

E-sport kao novo poglavlje

Kristijan je prije četiri godine zakoračio u svijet e-sporta - globalne industrije profesionalnog natjecanja u videoigrama, koja se posljednjih godina pretvorila u milijunski biznis i privlači publiku veću od mnogih sportskih liga. U Hrvatskoj ta scena još uvijek raste, a upravo je njegov klub bio među onima koji su joj dali ozbiljan oblik.

Zajedno sa suvlasnicima, Kristijan je preuzeo e-sport klub koji se natječe u regionalnoj ligi s ekipama iz susjednih zemalja. “Kupili smo klub iako tada nisam znao gotovo ništa o gamingu. Učio sam usput, rastao s tim svijetom,” prisjeća se.

U prvoj godini, s ograničenim budžetom, uspjeli su okupiti snažan tim i ostvariti povijesni uspjeh - postali su prvi hrvatski predstavnik koji je pobijedio u regionalnoj e-sport ligi, i jedini klub iz Hrvatske koji je do danas osvojio to natjecanje.

“Hrvatska ima nevjerojatnu priliku zahvaljujući Novskoj. Tamo se gradi cijeli gaming kampus s fakultetima, e-sport arenom, srednjom školom i infrastrukturom koja će promijeniti lice cijele županije,” kaže. Gaming industriju vidi kao novu priliku za mlade, kao spoj tehnologije, kreativnosti i timskog rada.

“Odabrao tata” - brend iz svakodnevice

Osim e-sporta, Kristijan je pokrenuo i vlastiti modni brend “Odabrao tata”, koji je nastao iz šale i ljubavi prema očinstvu. “Žene kupuju, putuju, razmjenjuju iskustva, a što je s tatama? Mi ne volimo ići u shopping. Htio sam napraviti majicu koja će dobro stajati i liku od 85 i od 115 kila,” govori kroz smijeh. Brend je postao simbol opuštenog, realnog očinstva i pokazao da su i jednostavne ideje, ako su iskrene, često najbolje.

Snaga ranjivosti i trenutak preokreta

No, najvažniji dio Kristijanove priče nije poslovni, nego osobni. Ono po čemu se Kristijan najviše izdvaja je iskrenost. Ne skriva da mu je bilo teško i ne skriva da su ga neke situacije u životu slomile. Posebno ga je potresao trenutak kada je njegov zaposlenik oduzeo sebi život. Tada je odlučio progovoriti o nečemu što se u muškom svijetu prečesto prešućuje - o mentalnom zdravlju. Pokreće konferenciju Unmasked, koja će se održati početkom sljedeće godine, a cilj joj je okupiti muškarce koji su spremni otvoreno podijeliti svoja iskustva i borbe s drugim muškarcima.

“Muškarce se uči da moraju biti jaki, da ne pokazuju slabost. Pokazivanje osjećaja često se doživljava kao slabost koju će netko iskoristiti. Ali mislim da muškarci moraju pričati, vikati, biti otvoreni - samo moraju znati s kim,” rekao je.

Jedan događaj posebno mu je promijenio pogled na život - ispovijed pred Božić. “Bilo je to razdoblje kad sam izlazio iz jednog projekta, ljudi su čekali plaće, kod kuće nije bilo bajno. Bio sam iscrpljen, nisam spavao. Prijatelj me gurnuo u ispovjedaonicu. Sve sam rekao svećeniku - da mi je dosta samoće, da ne znam više tko me zapravo poznaje, da sve nosim sam.” Svećenik mu je tada rekao rečenicu koja ga je presjekla: ‘Kako te nije sram stavljati težinu na leđa ljudima koji je ne znaju nositi?’

“Taj trenutak mi je sve promijenio. Shvatio sam da cijelo vrijeme tražim krivce i izgovore, radim žrtvu od sebe, a zapravo moram sebe promijeniti. Kad sam to napravio, sve je ostalo isto - obaveze, problemi, ljudi - ali se promijenio moj pogled. I odjednom je sve krenulo.”

Liderstvo, poniznost i očinska odgovornost

Kristijan danas otvoreno govori o liderstvu kao o nečemu što nije titula, nego težina.

“U Hrvatskoj se često forsira pojam ‘leadership’, ali se zaboravlja da lider znači preuzimanje odgovornosti. To je trenutak kad iz mraka vučeš druge prema svjetlu, kada preuzimaš teške probleme na sebe bez da ih drugi osjete. To nije fraza - to je obaveza.”

Poanta je jednostavna: pravi lider je ponizan jer je prošao toliko teških situacija da razumije kroz što ljudi prolaze. “Pravi lider ne diže se u nebesa - on zna težinu puta jer ga je sam prošao. Poniznost dolazi iz iskustva; tko je prošao kroz padove, ne treba se hvaliti, nego sluša i razumije,” objašnjava.

Na kraju, sve se vraća njegovoj najvažnijoj ulozi - ulozi oca. Svjestan je da djeca ne uče iz riječi, nego iz primjera. “Moramo im pokazati vrijednosti, ali i krenuti od sebe. Ako želimo da oni budu bolji ljudi, moramo mi preuzeti odgovornost za njih.” Prisjeća se i svog oca koji je, kako kaže, u pravom trenutku znao postaviti granice i preuzeti odgovornost za njega. “Moj tata je preuzeo odgovornost za mene. Sad je red na meni.”

Kristijan Škarica u novoj Crew Talks epizodi pokazuje da su poduzetništvo, očinstvo i ranjivost dijelovi iste priče - one u kojoj čovjek raste tek kad odluči biti iskren prema sebi.

