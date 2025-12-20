Kraći radni tjedan za starije radnike, vinjete vrijede četiri mjeseca duže

Građane Slovenije 2026. čekaju zanimljive zakonske promjene vezane uz mirovinsku reformu i radno zakonodavstvo, ali i promet, posebice za vinjete. Slovenska vlada najavljuje veće minimalne invalidske mirovine, povećanje na 50 posto minimalne mirovinske osnovice, što znači s 490 na oko 610 eura. Zajamčene mirovine rastu na 785 eura za oko 90.000 primatelja. U Sloveniji će od 1. siječnja 2026. na snazi biti novi zakon koji donosi veliku novost za radnike starije od 58 godina te za one s više od 35 godina staža, kojim se skraćuje radni tjedan. Radnici će tako sami moći birati hoće li u petak biti kod kuće ili svakodnevno raditi šest sati umjesto dosadašnjih osam, uz neznatno nižu plaću.

- Radnici imaju 80 posto uobičajenog radnog vremena, mogu raditi četiri od pet dana ili tri dana po šest sati, a dva po sedam. Primat će 90 posto plaće i svi su porezi podmireni. Sto posto doprinosa uplaćuje se u mirovinski fond – rekao je Igor Feketija, državni tajnik u slovenskom Ministarstvu rada. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji tržišta rada donosi, između ostalog, i veće naknade za nezaposlenost, te više privremenih ili povremenih poslova za umirovljenike. Najavljene su i promjene u području pružanja rada korisnicima, tj. agencijskog rada (izmjena definicije pružanja rada korisnicima, promjene uvjeta za izdavanje dozvole za obavljanje rada za korisnike, koje će morati ispunjavati i poslodavci koji već imaju spomenutu dozvolu).

Poticaj za zapošljavanje starijih primatelja novčanih naknada primjenjivat će se od 20. siječnja 2026. Mirovinska reforma važan je korak prema pristojnijim mirovinama, većoj pravednosti i socijalnoj sigurnosti, a istovremeno osigurava da se sustav ne uruši pod teretom demografskih promjena, tvrde u slovenskoj vladi. Reforma zadržava 40-godišnju dob za odlazak u mirovinu, što je među najpovoljnijim uvjetima u Europi, te postupno povećava postotak doprinosa na 70 posto i dob za odlazak u mirovinu.

Stupit će na snagu 1. siječnja 2026, no promjene će se uvoditi postupno, uglavnom od 2028. do 2035. U 2026. godini stupit će na snagu promjene koje poboljšavaju položaj sadašnjih i budućih umirovljenika. Otprilike 9000 umirovljenika s invaliditetom primat će 120 eura više mjesečno, odnosno približno 1440 eura više godišnje. Promjena se odnosi i na sve one koji su već u mirovini. Spomenutom promjenom povećat će se i beneficije za približno 19.000 korisnika mirovina za udovice, naknada za invalidsko osiguranje te poljoprivrednika umirovljenih za uži raspon prava nakon navršenih 40 godina života.

Reforma također proširuje mogućnosti za dodatna povećanja postotka procjene, i to za ostanak u aktivnosti nakon navršenih 40 godina mirovinskog staža, za brigu o djetetu i za služenje obvezne vojne službe. Promjena će od 2026. biti i s vinjetama. Ukidaju se vinjete na obalnoj četverotračnoj autocesti (Škofije - Koper - Izola) za osobne automobile. Naime, ta obalna brza cesta prekategorizirana je u glavnu cestu, što znači da osobna vozila na toj dionici od 1. siječnja 2026. više neće trebati vinjetu.

Nadalje, produljuje se rok važenja godišnjih vinjeta za četiri mjeseca, što znači da godišnja vinjeta kupljena, na primjer, u ožujku 2025. vrijedi do srpnja 2026., što vozače oslobađa dodatnih troškova. Te promjene, posebno ukidanje obalne vinjete, rezultat su višegodišnjeg pritiska za logičnijim rješenjem za svakodnevne vozače. Ministrica infrastrukture Alenka Bratušek rekla je da je to naknada za strpljenje vozača uslijed radova i slično. Slovenija se, dodala je ministrica, nalazi u najintenzivnijem investicijskom ciklusu u posljednjih 15 godina.