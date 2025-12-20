Drama u Elizejskoj palači. Konačno riješen dvogodišnji misterij, iza svega stoji Macronov batler

Glavni batler francuske predsjedničke palače uhićen je prošlog tjedna zbog sumnje da je ukrao antikno posuđe, piše Daily Mail. Sumnja se da je Thomas M. (40) ukrao posuđe vrijedno nekoliko stotina tisuća eura. Uz njega su uhićeni i njegov partner te 30-godišnja trgovkinja antiknim porculanom Ghislain M. Troje osumnjičenika priznalo je kako je sudjelovalo u organiziranoj operaciji koja je trajala dvije godine.

Naime, Thomas M. u Elizejskoj palači radio je prethodnih pet godina. Postupno je iznosio predmete i krivotvorio inventarne liste. Istraga je pokrenuta nakon što je osiguranje u palači uočilo manjak velikog broja predmeta. Prilikom istovremenih pretresa kuća i poslovnih prostora u departmanu Loiret te u Versaillesu, policija je pronašla veći dio ukradene robe.Predmeti su bili skriveni u spavaćoj sobi glavnog osumnjičenika, uredno zamotani i spremljeni u ladicu.

Među ukradenim predmetima nalazi se srebrni pribor i stotine porculanskih tanjura te šalica. Većina je proizvedena u poznatoj tvornici u Sèvresu. Dio kolekcije bio je naručen 2018. godine za potrebe francuskog predsjedništva po cijeni od oko 400 000 funti. Svi predmeti su imali žig Elizejske palače, zbog čega je njihova preprodaja bila znatno otežana.

Odvjetnik Thomas Malvolti rekao je kako je njegovu klijenticu vjerojatno ponijela strast. Za glavnog osumnjičenika je izjavio kako je tijekom ispitivanja izrazio olakšanje zbog uhićenja. Glavni osumnjičeni tvrdi da je situacija nadrasla njegove mogućnosti kontrole. Drugooptužena Ghislain M., uz trgovinu antikvitetima, honorarno radi i kao galeristica u muzeju Louvre. Svo troje osumnjičenika obvezalo se vratiti preostalu imovinu, a čeka ih i suđenje pred kaznenim sudom u Parizu koje je zakazano za veljaču 2026. godine.