VIDEO Novi udar na Krim: Evo kako su Ukrajinci devastirali ruski borbeni zrakoplov

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvela je još jednu operaciju i uništila ruski borbeni zrakoplov MiG-29 i radarski sustav Irtysh na okupiranom Krimu. Prema službenoj objavi HUR-a, napad je izveden u noći na 4. prosinac uz korištenje dalekometnih dronova kojima je upravljala specijalizirana postrojba “Prymary” (“Duhovi”). Prema navodima agencije, MiG-29 je uništen u zrakoplovnoj bazi Kacha, smještenoj u blizini Sevastopolja, ključnog ruskog uporišta na zapadu poluotoka. Istodobno, radarski sustav Irtysh, koji se koristi za rano otkrivanje ciljeva i koordinaciju protuzračne obrane, pogođen je u području Simferopolja, javlja Kyiv Independent.

❗️On December 4, 2025, at the Kacha military airfield in occupied Crimea, operators of the Defence Intelligence of Ukraine’s special unit “Prymary” successfully struck and destroyed a russian MiG-29 multirole fighter. pic.twitter.com/k2Cgsm9k0f — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) December 4, 2025

MiG-29, iako konstrukcijski potječe iz sovjetskog razdoblja, i dalje je jedan od temeljnih lovaca u sastavu ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, što ovu operaciju čini dodatno simboličnom. Uništenje takvog aviona u ruskom posjedu ističe rastuću sposobnost Ukrajine za precizne udare na strateški važnu vojnu infrastrukturu. 'Sustavno razbijamo rusku PZO na Krimu', rekli su iz HUR-a. U službenom priopćenju HUR je naglasio kako je cilj ovakvih operacija postupno slabljenje ruske protuzračne obrane na Krimu. 'Specijalne postrojbe HUR-a nastavljaju sustavno narušavati moskovski sustav protuzračne obrane nad privremeno okupiranim poluotokom, uništavajući radare, PZO sustave, a sada i borbene zrakoplove Oružanih snaga Ruske Federacije', navodi se u priopćenju. Objavljeni video-zapisi prikazuju dronove kako se približavaju svojim ciljevima, pri čemu su na snimkama jasno vidljive nišanske oznake usmjerene na avion i radarski sustav. Vrsta drona korištenog u operaciji nije navedena. Neovisni izvori zasad nisu mogli potvrditi razmjere štete niti konačan rezultat napada. Ipak, ukrajinska strana tvrdi da je operacija uspješno izvedena te da se radi o nastavku šire kampanje usmjerene na neutraliziranje ruskih vojnih kapaciteta na Krimu.

Od nezakonite aneksije Krima 2014. godine, Rusija je poluotok pretvorila u jedno od najmilitariziranijih područja u regiji. Krimske baze koriste se za lansiranje raketa i dronova na ukrajinske gradove, operacije Crnomorske flote te logističku potporu jedinicama na jugu Ukrajine. Od prošle godine Ukrajina je značajno unaprijedila svoje mogućnosti za izvođenje preciznih udara na Krimu. Posebno su se učinkovitima pokazali dronovi dugog dometa te pomorski dronovi korišteni protiv ruskih mornaričkih ciljeva.