Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
OKUPIRANI KRIM

VIDEO Novi udar na Krim: Evo kako su Ukrajinci devastirali ruski borbeni zrakoplov

Screenshot/X
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
04.12.2025.
u 17:52

MiG-29, iako konstrukcijski potječe iz sovjetskog razdoblja, i dalje je jedan od temeljnih lovaca u sastavu ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, što ovu operaciju čini dodatno simboličnom

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvela je još jednu operaciju i uništila ruski borbeni zrakoplov MiG-29 i radarski sustav Irtysh na okupiranom Krimu. Prema službenoj objavi HUR-a, napad je izveden u noći na 4. prosinac uz korištenje dalekometnih dronova kojima je upravljala specijalizirana postrojba “Prymary” (“Duhovi”). Prema navodima agencije, MiG-29 je uništen u zrakoplovnoj bazi Kacha, smještenoj u blizini Sevastopolja, ključnog ruskog uporišta na zapadu poluotoka. Istodobno, radarski sustav Irtysh, koji se koristi za rano otkrivanje ciljeva i koordinaciju protuzračne obrane, pogođen je u području Simferopolja, javlja Kyiv Independent.

MiG-29, iako konstrukcijski potječe iz sovjetskog razdoblja, i dalje je jedan od temeljnih lovaca u sastavu ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, što ovu operaciju čini dodatno simboličnom. Uništenje takvog aviona u ruskom posjedu ističe rastuću sposobnost Ukrajine za precizne udare na strateški važnu vojnu infrastrukturu. 'Sustavno razbijamo rusku PZO na Krimu', rekli su iz HUR-a. U službenom priopćenju HUR je naglasio kako je cilj ovakvih operacija postupno slabljenje ruske protuzračne obrane na Krimu. 'Specijalne postrojbe HUR-a nastavljaju sustavno narušavati moskovski sustav protuzračne obrane nad privremeno okupiranim poluotokom, uništavajući radare, PZO sustave, a sada i borbene zrakoplove Oružanih snaga Ruske Federacije', navodi se u priopćenju. Objavljeni video-zapisi prikazuju dronove kako se približavaju svojim ciljevima, pri čemu su na snimkama jasno vidljive nišanske oznake usmjerene na avion i radarski sustav. Vrsta drona korištenog u operaciji nije navedena. Neovisni izvori zasad nisu mogli potvrditi razmjere štete niti konačan rezultat napada. Ipak, ukrajinska strana tvrdi da je operacija uspješno izvedena te da se radi o nastavku šire kampanje usmjerene na neutraliziranje ruskih vojnih kapaciteta na Krimu.

Od nezakonite aneksije Krima 2014. godine, Rusija je poluotok pretvorila u jedno od najmilitariziranijih područja u regiji. Krimske baze koriste se za lansiranje raketa i dronova na ukrajinske gradove, operacije Crnomorske flote te logističku potporu jedinicama na jugu Ukrajine. Od prošle godine Ukrajina je značajno unaprijedila svoje mogućnosti za izvođenje preciznih udara na Krimu. Posebno su se učinkovitima pokazali dronovi dugog dometa te pomorski dronovi korišteni protiv ruskih mornaričkih ciljeva.

FOTO Ovaj auto tražio Interpol. Našli ga u Zagrebu
1/2

Ključne riječi
Krim MIG borbeni avion Ukrajina Rusija

Komentara 2

Pogledaj Sve
GU
Gusar93
18:02 04.12.2025.

Lijepe vijesti iz Krima.

Avatar Matteo1212
Matteo1212
18:23 04.12.2025.

Uvijek je lijepa vijest kad se okupatoru uništava vojna, energetska, industrijska i svaka druga infrastruktura...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja