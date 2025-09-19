VIDEO Noćna mora za roditelje: Pogledajte što su liječnici izvukli ovom dječaku iz uha

Neobična i pomalo jeziva scena stiže iz Meksika, gdje je liječnik iz uha dječaka izvukao živog raka. Sve se dogodilo nakon što se dječak Pedro s majkom vratio s plaže i požalio da mu se nešto miče u glavi. Njegova majka, influencerica i modna dizajnerica Kitzia Mitre, odmah ga je odvela u obližnji zdravstveni centar. Tamo su liječnici brzo otkrili neobičnog „stanara“ – malog raka koji se zavukao u dječakovo uho.

Pedro je zamolio majku da snimi cijeli postupak. Na snimci se vidi uplakani dječak kako drži majku za ruku, dok liječnik vješto izvlači životinju. „Hoću li oslijepiti?“ pitao je majku u strahu, no ona ga je smirila da nema razloga za brigu.

Rak je iz uha izvučen živ i ubrzo je prošetao po bolničkom krevetu. „Otključan je novi strah – rak u djetetovom uhu. Male su šanse da se tako nešto dogodi, ali eto, nama se dogodilo“, rekla je majka i u šali dodala: „Nijedan rak nije stradao tijekom snimanja videa.“

Snimka je odmah postala viralna, a korisnici društvenih mreža počeli su dijeliti svoja iskustva s neželjenim „podstanarima“. Netko je priznao da mu je u uho ušao žohar, drugi su spominjali pauke, stonoge pa čak i guštere. Takvi slučajevi nisu rijetkost. U Australiji je muškarac pretrpio nesnosne bolove kad mu je u uho ušao žohar, a u SAD-u je tinejdžer izvukao stonogu dugu deset centimetara. U Kini su pak liječnici pacijentima iz uha vadili i gekone i pauke.