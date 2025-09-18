Mislila je da pati od alergija, a onda joj je dijagnosticiran rak: 'Ovo je simptom koji sam ignorirala'

Ellen McCleary (46) iz Carlislea u Velikoj Britaniji isprva je mislila da su njezina česta krvarenja iz nosa samo posljedica peludne groznice. U srpnju 2023., nakon povratka s odmora, počela je krvariti iz nosa i to i do tri puta dnevno. Kada se obratila svom liječniku opće prakse, dobila je antibiotike – bez pregleda – jer su simptomi pripisani peludnoj groznici.

“Imala sam jako suh nos, ali nisam tome pridavala veliku važnost. Mislila sam da je riječ o mojoj alergiji. Krvario bi mi u bilo koje doba dana, ponekad i tri puta dnevno”, ispričala je Ellen za UNILAD. No stanje se pogoršalo. Počela je iskašljavati krvne ugruške, što je dovelo do pregleda kod ORL specijalista u listopadu 2023. Nakon biopsije i CT snimke, otkriven je maligni tumor iza nosne kosti koji se širio prema mozgu.

Istog mjeseca podvrgnula se operaciji. Očekivala je da će liječnici ukloniti tumor, ali nije ni slutila da će ostati i bez nosa. “Dobila sam magnetski nos. Boli me i ne nosim ga po kući. Teško dišem, što prije nisam. Ostajem i bez daha. Život mi je uglavnom isti, ali razlika je što više nemam nos”, rekla je Ellen.

Dodala je da protezu mora mijenjati jer se tkivo skuplja kako zacjeljuje, a svakodnevno čišćenje nužno je jer nema dlačica koje bi zadržale sluz i prašinu. Na pitanje kako ljudi reagiraju na njezin izgled, odgovorila je: “Trebao mi je više od godinu dana da se prvi put pogledam u ogledalo. Ljudi znaju buljiti, ali onda samo podignem dva prsta”.

Dobra vijest je da Ellen danas više nema rak. “Pozitivna sam, moraš ostati pozitivan. Stekla sam prijatelje na internetu i to mi puno pomaže. Ono što želim poručiti drugima jest – budite uporni kod liječnika. Nije važno je li riječ o malom ili velikom krvarenju iz nosa. Ako vas ignoriraju, inzistirajte”.