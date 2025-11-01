Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
NEŽELJNI 'CIMER'

VIDEO Noćna mora na odmoru: 'Puzio mi je po hotelskom krevetu. Viknuo sam: 'Pozovite osiguranje'"

SNIMKA
screenshot/instagram
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
01.11.2025.
u 08:53

Na kraju je muškarac uzeo ručnik kako bi zaštitio ruke i nježno izvukao 'cimera' iz kreveta, pokazavši ga kameri prije nego što je video završio.

Jedan gost doživio je noćnu moru na odmoru. Naime, u svom je hotelskom krevetu pronašao nešto neobično. Parker Pannell, je podijelio navodnu snimku koja je vrlo brzo postala viralna, prikazujući trenutak kada je otkrio neželjenog "cimera". Sve je počelo kada je Pannell legao u krevet i odmah osjetio da "nešto nije u redu". "Čuo sam zvuk u plahtama", rekao je. Skinuo je poplun, navlaku za madrac, ali ništa nije pronašao sve dok nije pogledao ispod okvira kreveta. Ondje, između madraca i drvenog okvira, sjedio je veliki rak.  Pannell je pokušao uhvatiti životinju golim rukama, no rak je počeo brzo trčati uz rub kreveta, zarobivši se u kutu. "Pozovite osiguranje!", viknuo je. Na kraju je uzeo ručnik kako bi zaštitio ruke i nježno izvukao raka iz kreveta, pokazavši ga kameri prije nego što je video završio.

Iako Pannell nije otkrio ime hotela, u komentarima je potvrdio da se radi o smještaju uz plažu, što objašnjava kako je rak mogao ući vjerojatno kroz otvorena vrata, balkon ili čak odvodni sustav. Reakcije na društvenim mrežama bile su mješavina šoka, smijeha i straha. "To je rak, a ne ubojica – zašto osiguranje?", našalio se jedan korisnik. Drugi je dodao: "Moglo je biti gore – mogle su biti stjenice", piše Mirror
Ključne riječi
hotelska soba rak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja