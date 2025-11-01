VIDEO Noćna mora na odmoru: 'Puzio mi je po hotelskom krevetu. Viknuo sam: 'Pozovite osiguranje'"

Jedan gost doživio je noćnu moru na odmoru. Naime, u svom je hotelskom krevetu pronašao nešto neobično. Parker Pannell, je podijelio navodnu snimku koja je vrlo brzo postala viralna, prikazujući trenutak kada je otkrio neželjenog "cimera". Sve je počelo kada je Pannell legao u krevet i odmah osjetio da "nešto nije u redu". "Čuo sam zvuk u plahtama", rekao je. Skinuo je poplun, navlaku za madrac, ali ništa nije pronašao sve dok nije pogledao ispod okvira kreveta. Ondje, između madraca i drvenog okvira, sjedio je veliki rak. Pannell je pokušao uhvatiti životinju golim rukama, no rak je počeo brzo trčati uz rub kreveta, zarobivši se u kutu. "Pozovite osiguranje!", viknuo je. Na kraju je uzeo ručnik kako bi zaštitio ruke i nježno izvukao raka iz kreveta, pokazavši ga kameri prije nego što je video završio.

Iako Pannell nije otkrio ime hotela, u komentarima je potvrdio da se radi o smještaju uz plažu, što objašnjava kako je rak mogao ući vjerojatno kroz otvorena vrata, balkon ili čak odvodni sustav. Reakcije na društvenim mrežama bile su mješavina šoka, smijeha i straha. "To je rak, a ne ubojica – zašto osiguranje?", našalio se jedan korisnik. Drugi je dodao: "Moglo je biti gore – mogle su biti stjenice", piše Mirror.