Muškarac slomio vrat nakon što je udario mali nožni prst: 'Rijedak rak mi je nagrizao kosti'

Kad je Paul Angliss počeo osjećati jake bolove u leđima dok je planinario na planini Fuji tijekom obiteljskog putovanja u Japan, mislio je da je riječ o “godinama”. No, samo mjesec dana kasnije saznao je istinu: bol nije dolazila od umora, nego od raka krvi. U listopadu 2024., nakon što je udario nožni prst o stolicu u spavaćoj sobi, bol koja se “proširila niz kralježnicu” završila je prijelomom vratnog kralješka, prenosi Daily Mail.

Taj nespretan, gotovo bezazlen incident otkrio je da 62-godišnji otac ima multipli mijelom – oblik raka krvi koji slabi kosti. “Rekli su mi da je jako neobično slomiti vrat udarcem nožnog prsta. Bio je to znak da nešto ozbiljno nije u redu,” prisjetio se Angliss. “To je bila prava tempirana bomba.” Nakon udarca u prst, bol se munjevito proširila kralježnicom i doslovno ga paralizirala na trenutak. Hitna pomoć isprva nije shvatila težinu situacije, no nekoliko dana kasnije, kada se jedva mogao pomaknuti iz stojećeg u ležeći položaj, završio je na hitnom prijemu.

Magnetska rezonanca pokazala je prijelom C3 kralješka, uz brojne “rupe” u kostima — tipičan znak multiplog mijeloma. “Brojali su oko 28 oštećenja na kralježnici,” kaže Angliss. “Imao sam sreće što je otkriven tada – moglo je biti puno gore.” U studenom 2024. započeo je tjedne cikluse kemoterapije u bolnici St Bartholomew’s u Londonu, a u travnju 2025. primio transplantaciju matičnih stanica. U rujnu mu je ponuđeno sudjelovanje u kliničkom ispitivanju, iako je, kaže, bio nervozan zbog još jedne biopsije koštane srži.

Dobre vijesti stigle su u rujnu ove godine: nalazi su pokazali da se rak povukao, a 13. listopada dobio je službenu potvrdu da je u remisiji. “Neki ljudi u remisiji ostanu godinama. Uzbuđuje me što se terapije za mijelom razvijaju i postaju sve učinkovitije,” kaže.

Paulovi simptomi počeli su još 2022. s jakim bolovima u donjem dijelu leđa. Mislio je da je riječ o “istrošenosti” i zamoru. Bol se vratila tijekom obiteljskog uspona na Fuji, koji je završio dvostrukom dramom: iscrpljujućim naporom i skoro udarcem groma. “Energija bi mi se gasila svakih deset koraka, ali tvrdoglavo sam stigao do vrha,” kaže kroz smijeh. “A onda — munja, ogromna, tik iza moje žene i kćeri. Bili smo u šoku.”

Multipli mijelom često ne pokazuje simptome u ranim fazama. Najčešći znakovi su bol u kostima, prijelomi kostiju nakon manjih ozljeda, ekstremni umor i slabost, kratkoća daha, česte infekcije te neobjašnjiv gubitak težine.

Paul ima jasnu poruku: “Nemojte ignorirati neobjašnjivu bol, posebno u leđima. Obratite se liječniku. Imao sam sreću – mnogi je nemaju”. Danas se osjeća dobro, uživa u vremenu s obitelji i radi, uz zahvalnost da je bolest otkrivena u trenutku kada je još imao izbora. “Ne uzimam zdravlje zdravo za gotovo. Ovo vas promijeni. Naučite cijeniti male stvari i ljude oko sebe”.