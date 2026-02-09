Prije točno sto godina nastao izum koji je danas u svakom domu za više primjena

Od spreja protiv komaraca preko laka za kosu do dezodoransa, šlaga i grafita... Sve to nezamislivo je bez izuma starog točno 100 godina. Riječ je o aerosolnoj limenci na kojoj možemo zahvaliti norveškom inženjeru i strastvenom skijašu Eriku Andreasu Rotheimu (1898. - 1938.) koji se zapitao kako bi mogao lakše nanijeti vosak za svoje skije.

Rotheim je 9. veljače 1926. izumio limenku koja je ispuštala vosak pomoću tlaka. Patentirao ju je kao "metodu i uređaj za prskanje ili distribuciju tekućina ili polutekućih masa" jer je shvatio da bi mogla naći primjenu i u drugim područjima, što se i pokazalo točnim, ali tek nakon njegove smrti.

Rotheim je diplomu inženjera stekao u Švicarskoj, gdje je na uglednom ETH-u Zürichu 1921. završio studij kemije. Kasnije je pohađao Tehnološki institut u Karlsruheu. U Oslu je 1925. godine otvorio tvrtku i već iduće godine podnio zahtjev za patentiranje aerosolne limenke koja je mogla ispuštati različite tekućine pomoću kemijskog potisnog plina. Demonstrirao je izum proizvođaču boja Alfu Bjerckeu i počeo pregovore, no komercijalni uspjeh je izostao, a nakon njegove smrti tvrtka je bankrotirala. Patent je prodan jednoj američkoj tvrtki za 100.000 kruna.

Rotheim je postavio tehničke temelje, a limenka kakvu danas poznajemo usavršavana je desetljećima. Prvi problem koji je trebalo riješiti bilo je doziranje. Sadržaj prvih limenki odmah bi sav iscurio, a drugi je problem bila debljina stjenki koja ih je činila nezgrapnima. Poboljšanja temeljnog principa glave za prskanje napravili su Amerikanci Lyle D. Goodhue i William N. Sullivan. Prva masovnija primjena bila je u obliku spreja protiv insekata, koji se nazivao "bomba protiv kukaca", i pokazao se posebno učinkovit protiv komaraca. Američka vlada je tijekom Drugog svjetskog rata financirala istraživanje o tome kako bi vojnici mogli prskati komarce koji prenose malariju, a Goodhue i Sullivan razvili su aerosol pod tlakom ukapljenog plina (fluorougljika) 1943. godine, a šest godina kasnije 27-godišnji Robert H. Abplanalp izumio je metodu prskanja tekućina iz limenke pod pritiskom inertnog plina. Abplanalp je limenke izrađivao od laganog aluminija, pa su postale praktičnije i jeftinije.

Abplanalp je 1953. patentirao tzv. crimp-on ventil "za ispuštanje plinova pod pritiskom". Njegova korporacija Precision Valve uskoro je zarađivala više od 100 milijuna dolara proizvodeći milijardu aerosolnih limenki godišnje samo u Sjedinjenim Državama. Počeo ih je i izvoziti. Kad su 1970-ih pokrenute rasprave o štetnosti fluorougljika za ozonski omotač, osmišljena je ekološki prihvatljivija aerosolna limenka koja nije štetila okolišu. Abplanalp je izumio i prvi ventil bez začepljenja za limenke za prskanje i Aquasol. Boju u sprej 1949. prvi je "upakirao" Edward Seymour. Ekspanziju je limenka doživjela nakon Drugog svjetskog rata kad se masovno počeo proizvoditi lak za kosu.