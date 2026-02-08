Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVEĆANJE NAPETOSTI

Pitali smo AI što je 10 najgorih posljedica za svijet ako Trump zauzme Grenland

A drone view shows a general view of Nuuk
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
08.02.2026.
u 11:26

ChatGPT ističe kako bi zauzimanje Grenlanda moglo dovesti do brojnih globalnih problema, izazivajući geopolitičke tenzije, ugrožavanje klime i globalne ekonomske nestabilnosti

Težnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da zauzme Grenland proteklih su tjedana povisile napetosti između SAD-a i Europe. Trump je u međuvremenu odbacio mogućnost korištenja vojne sile za zauzimanje otoka. No, pitali smo umjetnu inteligenciju što bi bilo deset najgorih najgorih posljedica za svijet kada bi Trump zauzeo Grenland. ChatGPT ističe kako bi zauzimanje Grenlanda od strane SAD-a moglo dovesti do brojnih globalnih problema, izazivajući geopolitičke tenzije, ugrožavanje klime i globalne ekonomske nestabilnosti.

"1. Geopolitička nestabilnost: Grenland se nalazi u strateški važnoj regiji između Sjeverne Amerike i Europe. Njegovo zauzimanje od strane SAD-a izazvalo bi ogromne napetosti sa Danskom, koja je suvereni vladar Grenlanda, kao i s drugim NATO saveznicima. To bi moglo narušiti međunarodne odnose i stvoriti novi izvor sukoba, čak i vojnih.

2. Povećanje napetosti u Arktiku: Regija postaje sve važnija zbog rastuće konkurencije za prirodne resurse i pomorske rute. Zauzimanje Grenlanda moglo bi izazvati jaču prisutnost drugih zemalja, poput Rusije i Kine, koje bi mogle povećati svoje vojne aktivnosti u tom području. To bi moglo dovesti do novih sukoba i eskalacije ratne opasnosti u ovoj geostrateški važnoj zoni.

3. Ugrožena suverenost Danske i drugih nordijskih zemalja: Ako bi SAD preuzeo Grenland, to bi direktno ugrozilo suverenost Danske. Danska je zemlja koja ima dugi niz godina politički i ekonomski vezane interese s Grenlandom. Zauzimanje bi moglo izazvati izuzetno negativne reakcije unutar same Danske, kao i u drugim nordijskim zemljama.

4. Podizanje stope globalnih klimatskih promjena: Grenlandov led i ledena kapa igraju ključnu ulogu u globalnoj ravnoteži klime. Bilo kakve promjene u njegovom upravljanju, ili povećano eksploatiranje prirodnih resursa pod Trumpovim režimom, mogle bi dovesti do neodgovorne politike koja ubrzava otapanje leda i globalno zagrijavanje.

5. Poticanje globalnog terorizma i ekstremizma: Mnoge političke struje i radikalne grupe u svijetu mogle bi iskoristiti situaciju kako bi opravdali terorističke napade ili napade na SAD kao način borbe protiv takve ekspanzionističke politike. Ovo bi moglo povećati sigurnosnu prijetnju za SAD i njihove saveznike.

6. Eskalacija trgovinskih ratova: Ako bi Trump zauzeo Grenland, moglo bi doći do trgovinskog rata s Danskom i EU, koji bi negativno utjecao na globalnu ekonomiju. Povećanje trgovinskih barijera, sankcija i ekonomskih mjera moglo bi destabilizirati globalna tržišta.

7. Moguća migracijska kriza: Zauzimanje Grenlanda moglo bi uzrokovati migracijske valove. Osobe koje se ne slažu s novim režimom ili onima koji bi mogli biti protjerani s Grenlanda mogle bi tražiti utočište u drugim zemljama, što bi izazvalo nove izazove u vezi s migracijama.

FOTO Pitali smo AI kako bi Grenland izgledao da je dio SAD-a: Pogledajte što bi se sve promijenilo
A drone view shows a general view of Nuuk
1/12

8. Povećanje napetosti s Kanadom: Kanada bi mogla biti zabrinuta zbog potencijalne američke ekspanzije prema sjeveru. Iako Kanada nije neposredno ugrožena, ova vrsta američke ekspanzije mogla bi izazvati zabrinutost zbog sigurnosti, kontrole nad resursima i utjecaja na kanadsku suverenost.

9. Zanemarivanje globalnih izazova: Fokusiranje na Grenland mogao bi odvući pažnju od važnih globalnih izazova, kao što su pandemije, smanjenje siromaštva i ekonomske nejednakosti. Trumpova administracija bi se mogla usmjeriti na vlastite interese, zanemarujući globalne izazove koji zahtijevaju suradnju među svim državama.

10. Povećana polarizacija i politička destabilizacija u SAD-u: Zauzimanje Grenlanda moglo bi dodatno polarizirati američko društvo. Iako bi neki podržali ovu odluku, mnogi drugi bi je smatrali nelegalnom i opasnom. Ovaj potez mogao bi izazvati unutarnje političke sukobe, što bi dodatno destabiliziralo političku scenu u SAD-u", navodi ChatGPT. 

Ključne riječi
SAD Chat GPT Grenland

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!