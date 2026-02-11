Granate su padale po vojnicima, izlaza nije bilo. Njihovi životi ovisili su o golubu

4. listopada 1918. američko topništvo zasulo je jednu jarugu u francuskoj Argonni. Problem je bio u tome što se ondje, iza neprijateljskih linija, već dva dana nalazilo oko 500 američkih vojnika. Granate su padale ravno po njima. Zapovjednik opkoljene postrojbe, bojnik Charles Whittlesey, odvjetnik iz New Yorka, imao je još samo jednu opciju. Njegov život i životi njegovih ljudi ovisili su o – golubu.

Taj golub, crno-bijeli pismonoša imena Cher Ami – na francuskom Dragi prijatelju – poletio je kroz rafale i eksplozije s porukom pričvršćenom za ranjenu nogu. Preletio je oko 40 kilometara za manje od pola sata. Let koji je spasio stotine američkih vojnika i upisao ga u vojnu povijest. Najveća američka operacija Prvog svjetskog rata – ofenziva Meuse-Argonne – započela je 26. rujna 1918. Više od milijun američkih vojnika krenulo je na snažno utvrđene njemačke položaje na sjeveroistoku Francuske.

77. pješačka divizija, poznata kao Metropolitanci, bila je sastavljena uglavnom od ročnika iz New Yorka – imigranata i sinova imigranata s Lower East Sidea. Kinezi, Poljaci, Talijani, Irci, Židovi, Nijemci – Amerika u malom. Whittlesey je 2. listopada poveo dio 308. puka duboko u šumu Argonne. Zadatak je bio zauzeti cestu kod klanca Charlevaux. Cilj su osvojili, ali su postrojbe lijevo i desno zakazale. Nijemci su ih tijekom noći okružili. Do jutra 3. listopada 554 Amerikanca bila su potpuno odsječena, piše Military.com .

Foto: United States Signal Corps/Wikimedia Commons

Postali su poznati kao Izgubljeni bataljun. Sljedeća dva dana branili su se pod stalnom paljbom – snajperi, mitraljezi, minobacači, pa čak i bacači plamena. Veza s nadređenima nije postojala. Radio je bio neupotrebljiv, telefonske žice presječene. Jedina komunikacija bili su – golubovi.

Američka vojska je tijekom rata koristila stotine pismonoša. Oko 95 posto poruka koje su nosili stiglo je na odredište. Nijemci su posebno obučavali vojnike da ih obaraju, jer je srušeni golub značio spriječeno pojačanje ili topničku potporu. Whittlesey je već poslao nekoliko poruka. Jedna je sadržavala pogrešne koordinate. Poslijepodne 4. listopada američko topništvo otvorilo je vatru – ali po vlastitim ljudima. Tridesetak ih je poginulo.

Preostala su samo dva goluba. Jedan je odletio prije vremena. Ostao je samo Cher Ami. Whittlesey je na papirić napisao očajničku poruku - Nalazimo se uz cestu paralelno s 276.4. Naše topništvo pada točno po nama. Zaboga, zaustavite to. Golub je pušten. U početku je sjeo na granu i nije se micao. Nakon potresa grane ipak je poletio. Nijemci su odmah otvorili vatru. Metak ili gelerska krhotina pogodila ga je u prsa i gotovo mu otkinula nogu. Pa ipak, uzdigao se i nastavio letjeti.

Teško ranjen, s nogom koja je visjela na tetivi, preletio je 40 kilometara do zapovjedništva. Kada je stigao, bio je prekriven krvlju. Liječnici su mu spasili život, ali ne i nogu. Topništvo je zaustavljeno. Opkoljeni vojnici izdržali su još tri dana. Pokušaji zračnog bacanja hrane uglavnom su završavali u njemačkim rukama. Njemačka poruka sa zahtjevom za predaju odbijena je. 7. listopada američke snage probile su obruč.

Od 554 vojnika, 107 je poginulo, 63 nestalo, a 190 ranjeno. Samo 194 izašlo je iz okruženja na vlastitim nogama. Cher Ami preživio je rat. Francuska mu je dodijelila odlikovanje Croix de Guerre. Suborci su mu izradili malu drvenu nogu. General Pershing izjavio je kako Sjedinjene Države ne mogu učiniti previše za tu pticu. U Ameriku se vratio kao heroj. Umro je 1919. od posljedica rana. Danas se nalazi u Smithsonian muzeju u Washingtonu – stoji na svojoj drvenoj nozi kao simbol jedne od najnevjerojatnijih epizoda Prvog svjetskog rata. Priča o Izgubljenom bataljunu postala je legenda. No bez jednog teško ranjenog goluba, legenda bi vjerojatno završila kao tragedija.