SIGURNOSNI PROPUST

Imate WhatsApp? Ovu postavku bi bilo dobro da odmah promijenite

WhatsApp
Silas Stein/DPA
VL
Autor
Šimun Ilić
09.02.2026.
u 20:59

Prema dostupnim informacijama, napadači mogu iskorištavati ovu značajku tako da kreiraju lažne WhatsApp grupe te pozivaju korisnike da im se pridruže. Nakon što korisnik prihvati poziv, zlonamjerne datoteke mogu se učitati na uređaj, često neprimjetno i bez ikakvog upozorenja

Korisnicima WhatsAppa savjetuje se da što prije provjere i prilagode svoje sigurnosne postavke nakon što je otkriven ozbiljan sigurnosni propust koji bi hakerima mogao omogućiti pristup osobnim podacima. Iako zasad nema preciznih podataka o broju pogođenih korisnika, stručnjaci upozoravaju da je riječ o problemu koji ne treba ignorirati.

Na ranjivost je upozorio Googleov sigurnosni tim Project Zero, a povezana je s funkcijom automatskog preuzimanja medija unutar aplikacije. Naime, WhatsApp prema zadanim postavkama automatski preuzima slike, videozapise i druge datoteke bez dodatne potvrde korisnika, što otvara prostor za zlouporabe, piše Express.

Prema dostupnim informacijama, napadači mogu iskorištavati ovu značajku tako da kreiraju lažne WhatsApp grupe te pozivaju korisnike da im se pridruže. Nakon što korisnik prihvati poziv, zlonamjerne datoteke mogu se učitati na uređaj, često neprimjetno i bez ikakvog upozorenja. Zbog golema broja korisnika WhatsAppa diljem svijeta, ova je ranjivost izazvala zabrinutost u sigurnosnim krugovima. Stručnjaci ističu da bi potencijalni napadi mogli omogućiti pristup osjetljivim podacima pohranjenima na telefonu, osobito ako aplikacija nije ažurirana.

Kako bi se rizik smanjio, preporučuje se odmah instalirati najnoviju verziju WhatsAppa, ali i promijeniti postavke privatnosti. Posebno se savjetuje ograničiti tko vas može dodavati u grupe te isključiti ili barem smanjiti automatsko preuzimanje medijskih datoteka. U postavkama aplikacije potrebno je otvoriti izbornik Postavke > Privatnost > Grupe te opciju “Tko me može dodati u grupe” promijeniti sa “Svi” na “Moji kontakti” ili “Moji kontakti osim…”. Također se preporučuje blokirati nepoznate i sumnjive brojeve. Iako ove mjere djeluju jednostavno, stručnjaci naglašavaju da upravo one mogu značajno povećati razinu sigurnosti i spriječiti moguće zlonamjerne napade putem aplikacije.
