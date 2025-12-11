Sergej Lavrov: Razriješeni su svi naši nesporazumi s Amerikom oko Ukrajine

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u četvrtak da su svi "nesporazumi" sa Sjedinjenim Državama oko Ukrajine riješeni nakon sastanka između predsjednika Vladimira Putina i američkog izaslanika Stevea Witkoffa ranije ovog mjeseca. Kremlj je opisao sastanak 2. prosinca s Witkoffom i Jaredom Kushnerom kao "konstruktivan", iako nisu postignuti veći pomaci u rješavanju rata u Ukrajini. Lavrov je u četvrtak rekao da su razgovori potvrdili "međusobno razumijevanje", koje su postigli Putin i predsjednik SAD-a Donald Trump na samitu na Aljasci u kolovozu. "Sada, ovdje, u našim pregovorima s Amerikancima o ukrajinskom pitanju, osobno vjerujem da su nesporazumi riješeni", rekao je.

Lavrov je dodao da Rusija želi da se paket dokumenata dogovori kako bi se podupro dugoročni i održivi mirovni sporazum u Ukrajini s jamstvima sigurnosti za sve uključene strane. "Prenijeli smo našim američkim kolegama dodatne prijedloge u vezi s jamstvima kolektivne sigurnosti", rekao je Lavrov. "Razumijemo da se prilikom rasprave o sigurnosnim jamstvima ne možemo ograničiti samo na Ukrajinu." Također je rekao da Rusija neće prihvatiti članstvo Ukrajine u NATO-u i da Moskva želi zaštitu govornika ruskog u Ukrajini.