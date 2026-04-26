VIDEO Marija Selak Raspudić o drami u hotelu u kojem je napadnut Trump: 'Evakuacija se dogodila poput munje, a onda je krenuo stampedo'

Nekoliko sati nakon što je 31-godišnji napadač Cole Thomas Allen izazvao kaos pucnjavom ispred ulaza u svečanu dvoranu hotela Hilton, gdje je američki predsjednik Donald Trump organizirao tradicionalnu večeru za dopisnike Bijele kuće, s mjesta događaja javila nam se saborska zastupnica Marija Selak Raspudić te nam je opisala dramatične trenutke. Ona je u Washington stigla taj dan oko 20 sati, došla je kao dobitnica IVLP stipendije američkog veleposlanstva. Dok je napadač na nižoj razini hotela pucao i pokušavao se probiti prema dvorani u kojoj su bili Trump, njegova supruga Melania Trump, potpredsjednik JD Vance te brojni dužnosnici, diplomati i novinari, Selak Raspudić se nalazila u predvorju hotela gdje je čekala svoje domaćine.

– Evakuacija se dogodila poput munje, a onda je krenuo stampedo – rekla je Selak Raspudić koja je postala, kako kaže, svjesna situacije kad je znatiželjno izašla ispred hotela, a ispred nje se pojavilo osiguranje koje njoj i ostalima nisu dali da se pomaknu "niti metra".

Ispričala nam je kako je izgledala cijela situacija. – Jučer sam oko 20 sati, neposredno prije samog događaja, došla u hotel. Nalazim se u Americi kao dobitnica IVLP stipendije, stipendije američkog veleposlanstva, gdje vas oni nominiraju i potom, ako prođete taj kompetitivni proces, imate priliku boraviti u Americi nekoliko tjedana i upoznati se s načinom funkcioniranja State Departmenta te odnosima između lokalne i nacionalne vlasti. Ja sam došla iz Zagreba jučer taman oko 20 sati po washingtonskom vremenu u hotel i u tom trenutku još se uvijek nije ništa događalo. Bili smo u lobiju zajedno s našim organizatorima. Oko nas je bila velika količina ljudi koji su bili svečano odjeveni jer smo bili unaprijed upozoreni da će se održavati večera s predsjednikom Trumpom. Odjednom počinje nekakav kaos i mi u tom trenutku ne znamo zapravo što se događa. Pomislili smo, s obzirom na to da nitko ni ne razmišlja u tom smjeru, da je zapravo riječ o tome da će predsjednik upravo možda napustiti hotel jer je veliki broj ljudi počeo izlaziti van, a ispred samog hotela su se pojavila blindirana Chrysler vozila. I mi smo izašli ispred da vidimo što se zapravo događa. I onda odjednom primjećujemo veliki broj naoružanih pripadnika sigurnosnih službi koji nas upozoravaju da se ne smijemo pomaknuti i primjećujemo evakuaciju pojedinaca, i to različit broj njih koji su okruženi ljudima koji odlaze, a to se sve događa jednom munjevitom brzinom. Ono što je mene u tom trenutku fasciniralo je koliko su oni bili organizirani pa i pripremljeni na mogućnost očito ovakvog scenarija – ispričala nam je Selak Raspudić. Pitali smo je kako se osjećala u tom trenutku.

– Kada sam istupila ispred hotela, ispred tih vozila, zapravo da vidim što se događa i kada su se ispred mene pojavili naoružani pripadnici sigurnosnih službi te nas upozorili da se ne mičemo ni metra, onda shvatite da situacija nije nimalo bezazlena. Da ste u nekoj rizičnoj poziciji u specifičnim okolnostima u stranoj zemlji i da se trebate povući. Naravno, tu su bili i naši organizatori koji su se doista posvetili našoj sigurnosti, tako da je osjećaj nelagodan kada vidite da se nešto takvo uopće moglo dogoditi. Kad vidite toliko uznemirenih ljudi oko sebe koji u jednom gotovo filmskom scenariju, odjeveni u najljepše haljine, s paničnim licima izlaze iz hotela. I poslije toga, kad sam došla u samu sobu, čuli su se cijelo vrijeme helikopteri, sirene i tako dalje. Nije bila ugodna situacija, ali evo, to vas podsjeti na ono što je doista bitno i koliko mi u Hrvatskoj moramo cijeniti sigurnost – kaže nam Selak Raspudić. Hotel je nakon incidenta funkcionirao normalno, kao da se ništa nije dogodilo.

– Ima još nešto pripadnika policije, ali gosti su normalno prisutni. Hotel nije evakuiran i sve ide dalje. Skoro kao da se ništa nije dogodilo, a dogodilo se nešto vrlo dramatično, što pokazuje da su oni u tom smislu organizirani, ali ovako nešto uopće ne bi smjelo niti biti prisutno – kaže nam. Nakon ovog događaja, zahvalna je što živi u državi koja je puno sigurnija.

– Ovo me podsjetilo i natjeralo da razmišljam o tome koliko su život i zdravlje vrijednosti koje uzimamo zdravo za gotovo i samorazumljivo, a toliko su krhke da bi ih puno više trebalo cijeniti, pa i možda biti na oprezu. Svaki put moramo biti svjesni da kada se nalazimo u drugim zemljama i u drugim okolnostima, nije sve prilika za turističku senzaciju, nego treba odgovorno i ozbiljno pristupati okolnostima koje nam nisu poznate i koje u tom smislu ne mogu biti predvidive – zaključuje Selak Raspudić.