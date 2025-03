VIDEO 'Izvanzemaljski prizori' u SAD-u: Nebo narančasto, kamioni prevrnuti, letovi kasne, vjetar udara 130 km/h

Ameriku, točnije središta Dallasa pogodila je jučer snažna pješčana oluja. Udari vjetra do 130 kilometara na sat nosili su prašinu, javlja Fox News. Ta intenzivna oluja prošla je iznad Novog Meksika i Teksasa, po fotografijama koje dolaze iz tih područja vidi se crveno-narančasto nebo, američki mediji pišu da je oluja izazvala “izvanzemaljske” prizore.

Zbog loša vidljivost dogodile su se i mnoge prometnih nesreće, a kasnili su i letovi u međunarodnoj zračnoj luci Dallas-Fort Worth.

Fox 4 Dallas je izvijestio o nekoliko prevrnutih kamiona, a više od 400.000 ljudi diljem Teksasa privremeno je ostalo bez struje. Situacija se do kraja dana popravila.

It's like Mars in Fort Worth, #Texas, where a raging dust and sand storm has darkened the sky and blocked visibility, with winds of more than 60 mph lashing the Dallas-Fort Worth metropolitan area. More than 261,000 customers are without power. Numerous accidents have been… pic.twitter.com/0tJCkTKRF2