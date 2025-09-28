Horor na vjenčanju: Mladoženja se usred plesa s mladenkom srušio i umro

Dan koji je trebao biti najsretniji u njihovim životima pretvorio se u nezamislivu tragediju za mladi par iz Egipta. Mladoženja Ashraf Abu Hakam i njegova odabranica slavili su svoju ljubav okruženi obitelji i prijateljima, a snimka koja je zabilježila njihove posljednje zajedničke trenutke obišla je svijet. Na videu se vidi kako nasmijani par uživa u plesu, držeći se za ruke, dok Ashraf maše Saidi štapom, rekvizitom koji je dio tradicionalnog egipatskog plesa koji se često izvodi na vjenčanjima i drugim posebnim prigodama. Činilo se da je atmosfera na vrhuncu, ispunjena smijehom i glazbom, no idila je prekinuta u djeliću sekunde.

U jednom trenutku, dok su se zaljubljeno gledali, mladoženja se iznenada srušio na pod, prenosi The Sun. Glazba je naglo utihnula, a smijeh i veselje zamijenili su vriskovi i panika. Gosti su odmah priskočili u pomoć, pokušavajući ga oživjeti dok je bespomoćno ležao na leđima, no svi njihovi napori bili su uzaludni. Vjenčanje iz snova pretvorilo se u scenu iz najgore noćne more. Unatoč brzoj reakciji prisutnih, za Ashrafa nije bilo spasa. Liječnici su kasnije potvrdili da je mladić preminuo od posljedica iznenadnog srčanog udara.

Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila putem društvenih mreža, gdje su se brojni prijatelji i poznanici opraštali od njega. Opisali su ga kao osobu "punu života" i "uzbuđenu zbog budućnosti" koja ga je čekala uz suprugu. Posebno srceparajućom čini se činjenica da je par samo dan ranije slavio svoje zaruke, a nitko nije mogao ni naslutiti tragediju koja će uslijediti. Poruke sućuti preplavile su internet. "Neka mu se Bog smiluje i podari mu mjesto u prostranstvima svoga raja", napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: "Njegov čas ne može ni kasniti ni uraniti; iskrena sućut njegovoj obitelji i supruzi."

Ipak, mnogi su u svojim komentarima izrazili posebnu zabrinutost za mladenku, koja je u istom danu doživjela i najveću sreću i najveću bol. Njezina tuga je nezamisliva, a budućnost koju je planirala srušila se pred njezinim očima. "Brinem se za ovu mladenku, jadnicu, i priče koje će je pratiti. Neka joj Allah podari strpljenje", stoji u jednom od komentara koji sažima suosjećanje javnosti prema ženi čiji je bračni život završio prije nego što je i počeo.

Nažalost, Ashrafova šokantna smrt nije usamljen slučaj u kojem se proslava ljubavi pretvorila u tragediju. Slična sudbina zadesila je i 26-godišnju medicinsku sestru i influencericu iz Bosne i Hercegovine, Adnu Rovčanin-Omerbegović. Samo nekoliko sati nakon vjenčanja, tijekom slavlja, Adni je pozlilo te je hitno prevezena u bolnicu. Tamo je, nažalost, pala u komu i, unatoč naporima liječnika, preminula dva dana kasnije. Njezina je smrt, kako prenosi The Sun, izazvala val tuge među prijateljima, obitelji i brojnim pratiteljima koji su je poznavali i kao vlasnicu popularnog salona u Sarajevu.

Ovi događaji bolan su podsjetnik i na druge tragedije koje su se dogodile na vjenčanjima diljem svijeta. U Turskoj je 23-godišnji mladoženja preminuo od ozljeda zadobivenih u slavljeničkoj pucnjavi nakon što ga je navodno pogodila rođakinja njegove supruge. U drugom slučaju, također u Turskoj, liječnik je 2018. godine preminuo nakon što se slučajno upucao u glavu provjeravajući pištolj koji nije opalio tijekom slavlja. Zabilježen je i slučaj u Škotskoj gdje je mladoženja preminuo od bolesti samo nekoliko minuta prije same ceremonije. Svaki od ovih slučajeva ostavlja dubok ožiljak i bolan podsjetnik kako se trenuci najveće sreće u sekundi mogu pretvoriti u doživotnu tugu.