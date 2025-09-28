Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA U EGIPTU

Horor na vjenčanju: Mladoženja se usred plesa s mladenkom srušio i umro

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
28.09.2025.
u 11:41

Društvenim mrežama proširila se snimka tragičnog trenutka u kojem se vjenčanje iz snova pretvorilo u noćnu moru.

Dan koji je trebao biti najsretniji u njihovim životima pretvorio se u nezamislivu tragediju za mladi par iz Egipta. Mladoženja Ashraf Abu Hakam i njegova odabranica slavili su svoju ljubav okruženi obitelji i prijateljima, a snimka koja je zabilježila njihove posljednje zajedničke trenutke obišla je svijet. Na videu se vidi kako nasmijani par uživa u plesu, držeći se za ruke, dok Ashraf maše Saidi štapom, rekvizitom koji je dio tradicionalnog egipatskog plesa koji se često izvodi na vjenčanjima i drugim posebnim prigodama. Činilo se da je atmosfera na vrhuncu, ispunjena smijehom i glazbom, no idila je prekinuta u djeliću sekunde.

U jednom trenutku, dok su se zaljubljeno gledali, mladoženja se iznenada srušio na pod, prenosi The Sun. Glazba je naglo utihnula, a smijeh i veselje zamijenili su vriskovi i panika. Gosti su odmah priskočili u pomoć, pokušavajući ga oživjeti dok je bespomoćno ležao na leđima, no svi njihovi napori bili su uzaludni. Vjenčanje iz snova pretvorilo se u scenu iz najgore noćne more. Unatoč brzoj reakciji prisutnih, za Ashrafa nije bilo spasa. Liječnici su kasnije potvrdili da je mladić preminuo od posljedica iznenadnog srčanog udara.

Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila putem društvenih mreža, gdje su se brojni prijatelji i poznanici opraštali od njega. Opisali su ga kao osobu "punu života" i "uzbuđenu zbog budućnosti" koja ga je čekala uz suprugu. Posebno srceparajućom čini se činjenica da je par samo dan ranije slavio svoje zaruke, a nitko nije mogao ni naslutiti tragediju koja će uslijediti. Poruke sućuti preplavile su internet. "Neka mu se Bog smiluje i podari mu mjesto u prostranstvima svoga raja", napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: "Njegov čas ne može ni kasniti ni uraniti; iskrena sućut njegovoj obitelji i supruzi."

Ipak, mnogi su u svojim komentarima izrazili posebnu zabrinutost za mladenku, koja je u istom danu doživjela i najveću sreću i najveću bol. Njezina tuga je nezamisliva, a budućnost koju je planirala srušila se pred njezinim očima. "Brinem se za ovu mladenku, jadnicu, i priče koje će je pratiti. Neka joj Allah podari strpljenje", stoji u jednom od komentara koji sažima suosjećanje javnosti prema ženi čiji je bračni život završio prije nego što je i počeo.

Nažalost, Ashrafova šokantna smrt nije usamljen slučaj u kojem se proslava ljubavi pretvorila u tragediju. Slična sudbina zadesila je i 26-godišnju medicinsku sestru i influencericu iz Bosne i Hercegovine, Adnu Rovčanin-Omerbegović. Samo nekoliko sati nakon vjenčanja, tijekom slavlja, Adni je pozlilo te je hitno prevezena u bolnicu. Tamo je, nažalost, pala u komu i, unatoč naporima liječnika, preminula dva dana kasnije. Njezina je smrt, kako prenosi The Sun, izazvala val tuge među prijateljima, obitelji i brojnim pratiteljima koji su je poznavali i kao vlasnicu popularnog salona u Sarajevu.

Ovi događaji bolan su podsjetnik i na druge tragedije koje su se dogodile na vjenčanjima diljem svijeta. U Turskoj je 23-godišnji mladoženja preminuo od ozljeda zadobivenih u slavljeničkoj pucnjavi nakon što ga je navodno pogodila rođakinja njegove supruge. U drugom slučaju, također u Turskoj, liječnik je 2018. godine preminuo nakon što se slučajno upucao u glavu provjeravajući pištolj koji nije opalio tijekom slavlja. Zabilježen je i slučaj u Škotskoj gdje je mladoženja preminuo od bolesti samo nekoliko minuta prije same ceremonije. Svaki od ovih slučajeva ostavlja dubok ožiljak i bolan podsjetnik kako se trenuci najveće sreće u sekundi mogu pretvoriti u doživotnu tugu.

Preminula žena koja je na svadbi u Šibeniku pogođena pirotehničkom napravom
Ključne riječi
mladoženja svadba vjenčanje Egipat

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Zgubider..
Zgubider..
12:17 28.09.2025.

Toliko je bio uzbuđen da će ga napokon stavit, da ga je izdalo srce! Događa se...

UJ
ujko41
11:58 28.09.2025.

Nije sve toko crno,svadba je bila dogovorena,kao udovica moći će birati sama....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Video sadržaj
5
JAVNOST RAZLOMLJENA NA NIŠE I BALONE

Dvije različite stvarnosti Amerike: Kirk je imao milijune pratitelja, a mnogi za njega nikada nisu čuli

Profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Marijana Grbeša-Zenzerović, koja je predavala i na američkim sveučilištima, ističe kako je nevjerojatno "koliko su mainstream elite, mediji, znanost i politika ignorantni prema činjenici da su se publike i medijski krajolik toliko radikalno promijenili, i da se s njima promijenila medijska konzumacija".

U ERI UMJETNE INTELIGENCIJE

Demokracija počiva na povjerenju, diktature na teroru. Na Svjetski dan vijesti poruka je jasna - birajte istinu, ne fikciju

Danas živimo u svijetu s najrazvijenijom informacijskom tehnologijom u povijesti. Ljudima su informacije dostupne u izobilju i u vremenskom roku koji nikad nije bio tako kratak, tako brz. Ali, istovremeno, ljudi kao da gube, ili su već izgubili, sposobnost da vode razgovor, da pričaju jedni s drugima, saslušaju jedni druge. To je vidljivo i u najvećim ili najsnažnijim demokracijama, kao što su Sjedinjene Američke Države, i u malima i mlađima, kao što je Hrvatska.

Učitaj još