Ljudi šokirani onime što je mladoženjina majka obuka na vjenčanje: 'Tako neukusno i neprikladno'

Ana Hajduk
23.09.2025.
Žena je na društvenim mrežama proglašena "neprikladnom i bez ukusa" nakon što je pokazala haljinu koju planira nositi na vjenčanju sovg sina.

Jedna majka mladoženje na Snapchatu je ponosno podijelila fotografiju svog odabira haljine, uvjerena da je pronašla savršenu kombinaciju za taj poseban dan. Haljina je bila duga, bogato ukrašena perlicama, s prorezom do bedra i otvorenim ramenima – no upravo je njezina boja izazvala burne rasprave. Iako je žena tvrdila da je haljina srebrno-siva, mnogima je djelovala previše nalik bijeloj, što se smatra neprimjerenim na vjenčanjima – osobito kada je nosi majka mladoženje.

Jedna korisnica Snapchata podijelila je fotografiju na Redditu uz komentar: "Objavila je sliku i bila presretna što će je nositi na vjenčanju svog sina. Poslala sam joj poruku i napisala da haljina izgleda previše bijelo – što baš i nije primjereno." Međutim, majka se nije dala smesti: "Dobro je da ti nećeš biti tamo da me osuđuješ. Prodavačica mi ju je preporučila – zašto onda ne bi bila prikladna?". No, komentatorica je duhovito zaključio: "To je kao da pitaš prodavača auta trebaš li ga kupiti – naravno da će reći da!"

Komentari su se ubrzo nizali: "Ovo je jedan od najgorih argumenata koje sam ikad čuo!"; "Ljudi stalno misle da 'kupac je uvijek u pravu' znači da im prodavač potvrđuje dobar ukus, a zapravo im samo želi udovoljiti."; "Radila sam u kozmetičkom salonu i ne mogu opisati koliko puta sam htjela reći 'Jesi li sigurna?' – ali na kraju uvijek šutiš i napraviš ono što žele."

Mnogi su se složili da prodavačice rijetko proturječe – njihov je posao prodati, a ne procjenjivati tuđe odluke. Kako je jedna korisnica slikovito napisala: "Prodat ćemo vam što god želite, ali čim izađete iz trgovine, pričat ćemo o vašem ukusu. Kupac uvijek dobije što želi – ali ponekad je to baš katastrofalan izbor."
