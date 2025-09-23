Ljudi šokirani onime što je mladoženjina majka obuka na vjenčanje: 'Tako neukusno i neprikladno'

Jedna majka mladoženje na Snapchatu je ponosno podijelila fotografiju svog odabira haljine, uvjerena da je pronašla savršenu kombinaciju za taj poseban dan. Haljina je bila duga, bogato ukrašena perlicama, s prorezom do bedra i otvorenim ramenima – no upravo je njezina boja izazvala burne rasprave. Iako je žena tvrdila da je haljina srebrno-siva, mnogima je djelovala previše nalik bijeloj, što se smatra neprimjerenim na vjenčanjima – osobito kada je nosi majka mladoženje.

Jedna korisnica Snapchata podijelila je fotografiju na Redditu uz komentar: "Objavila je sliku i bila presretna što će je nositi na vjenčanju svog sina. Poslala sam joj poruku i napisala da haljina izgleda previše bijelo – što baš i nije primjereno." Međutim, majka se nije dala smesti: "Dobro je da ti nećeš biti tamo da me osuđuješ. Prodavačica mi ju je preporučila – zašto onda ne bi bila prikladna?". No, komentatorica je duhovito zaključio: "To je kao da pitaš prodavača auta trebaš li ga kupiti – naravno da će reći da!"

Foto: Reddit

Komentari su se ubrzo nizali: "Ovo je jedan od najgorih argumenata koje sam ikad čuo!"; "Ljudi stalno misle da 'kupac je uvijek u pravu' znači da im prodavač potvrđuje dobar ukus, a zapravo im samo želi udovoljiti."; "Radila sam u kozmetičkom salonu i ne mogu opisati koliko puta sam htjela reći 'Jesi li sigurna?' – ali na kraju uvijek šutiš i napraviš ono što žele."

Mnogi su se složili da prodavačice rijetko proturječe – njihov je posao prodati, a ne procjenjivati tuđe odluke. Kako je jedna korisnica slikovito napisala: "Prodat ćemo vam što god želite, ali čim izađete iz trgovine, pričat ćemo o vašem ukusu. Kupac uvijek dobije što želi – ali ponekad je to baš katastrofalan izbor."