Preminula žena koja je na svadbi u Šibeniku pogođena pirotehničkom napravom

Preminula je žena koja je ranije danas ozlijeđena pirotehničkom napravom, potvrdila je Policija uprava šibensko-kninska. Kako smo ranije pisali, tragedija se dogodila na svadbi u Šibeniku.

Policija ističe kako je do ozljeđivanja ženske osobe došlo večeras oko 19 sati u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana, u blizini katedrale sv. Jakova. Ozlijeđena je prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave - rakete, a od zadobivenih ozljeda preminula je u Općoj bolnici u Šibeniku.

Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje, dodaje Policija uprava šibensko-kninska.