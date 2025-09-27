Naši Portali
POLICIJA POTVRDILA

Preminula žena koja je na svadbi u Šibeniku pogođena pirotehničkom napravom

27.09.2025.
u 21:58

Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje

Preminula je žena koja je ranije danas ozlijeđena pirotehničkom napravom, potvrdila je Policija uprava šibensko-kninska. Kako smo ranije pisali, tragedija se dogodila na svadbi u Šibeniku

Policija ističe kako je do ozljeđivanja ženske osobe došlo večeras oko 19 sati u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana, u blizini katedrale sv. Jakova. Ozlijeđena je prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave - rakete, a od zadobivenih ozljeda preminula je u Općoj bolnici u Šibeniku.

Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje, dodaje Policija uprava šibensko-kninska.

Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
22:03 27.09.2025.

Koji baksuz

ST
struky3_
22:19 27.09.2025.

Prouzročenje smrti 'općeopasnom radnjom ili sredstvom'.. bla bla bla.. hrvatski branitelj.. bla bla bla.. kaznit će se uvjetnom kaznom zatvora..bla bla bla.. ukoliko opet ne počini kazneno djelo..bla bla bla

LI
LizaLimenni
22:25 27.09.2025.

Te baklje na pirovima su bas postale pošast Treba to policija poceti uredovati. Ba su naporni dalmosi s ti bakljama više.

