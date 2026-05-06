Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠALI SE, ILI...

VIDEO Hegsethov bizarni odgovor o kojem bruji nacija: 'Kamikaze dupini? Ne mogu potvrditi...'

Pete Hegseth
Foto: REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.05.2026.
u 07:35

Bizarni trenutak s dupinima brzo je postao je viralan na društvenim mrežama, a mnogi ga vide kao tipičan primjer nekonvencionalnog stila komunikacije Trumpove administracije

Američki ministar obrane Pete Hegseth izazvao je podsmijeh i nevjericu na  konferenciji za medije kada je duhovito odbio potvrditi ili zanijekati da Sjedinjene Države koriste 'kamikaze dupine' u ratu protiv Irana. Hegseth je zajedno s predsjednikom Združenog stožera generalom Danom Caineom govorio o najnovijim događanjima u operaciji protiv Irana. Novinari su ih pitali o mogućnosti korištenja dresiranih dupina. Caine se nasmijao i i rekao: "Nisam čuo za kamikaze dupine" prije nego što se našalio: „Misliš na morske pse s laserskim zrakama?", piše Independent.  Hegseth se nadovezao na pitanje, koje je, proizašlo iz ranijeg izvješća Wall Street Journala o Iranu koji pokušava pronaći načine za probijanje Trumpove blokade tjesnaca. "Ne mogu potvrditi niti poreći imamo li kamikaze dupine, ali mogu potvrditi da ih Iran nema", rekao je Hegseth.

Prema izvorima, iranska Revolucionarna garda već dugo eksperimentira s morskim sisavcima u vojne svrhe. Iran je još 2000. godine trenirao dupine da napadaju sovjetske (odnosno ruske) brodove harpunima i minama pričvršćenima za tijelo. Ministar Hegseth je na istoj konferenciji ponovio da primirje s Iranom nije prekinuto te da je američka operacija vođenja brodova kroz tjesnac (Projekt Sloboda) privremena i obrambena priroda. Istaknuo je da SAD žele vratiti kontrolu nad vitalnim pomorskim putem zemljama koje od njega ovise više nego Amerika. Bizarni trenutak s dupinima brzo je postao je viralan na društvenim mrežama, a mnogi ga vide kao tipičan primjer nekonvencionalnog stila komunikacije Trumpove administracije usred ozbiljnog sukoba u Zaljevu, piše Express.

Zelenski u nekoliko riječi stvorio kaos, poručio Putinu ono čega se ruski vođa najviše boji
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Iran Pete Hegseth

Komentara 1

Pogledaj Sve
LE
lector2corrector
08:41 06.05.2026.

"bizarluk"!!?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!