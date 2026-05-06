VIDEO Hegsethov bizarni odgovor o kojem bruji nacija: 'Kamikaze dupini? Ne mogu potvrditi...'

Američki ministar obrane Pete Hegseth izazvao je podsmijeh i nevjericu na konferenciji za medije kada je duhovito odbio potvrditi ili zanijekati da Sjedinjene Države koriste 'kamikaze dupine' u ratu protiv Irana. Hegseth je zajedno s predsjednikom Združenog stožera generalom Danom Caineom govorio o najnovijim događanjima u operaciji protiv Irana. Novinari su ih pitali o mogućnosti korištenja dresiranih dupina. Caine se nasmijao i i rekao: "Nisam čuo za kamikaze dupine" prije nego što se našalio: „Misliš na morske pse s laserskim zrakama?", piše Independent. Hegseth se nadovezao na pitanje, koje je, proizašlo iz ranijeg izvješća Wall Street Journala o Iranu koji pokušava pronaći načine za probijanje Trumpove blokade tjesnaca. "Ne mogu potvrditi niti poreći imamo li kamikaze dupine, ali mogu potvrditi da ih Iran nema", rekao je Hegseth.

Prema izvorima, iranska Revolucionarna garda već dugo eksperimentira s morskim sisavcima u vojne svrhe. Iran je još 2000. godine trenirao dupine da napadaju sovjetske (odnosno ruske) brodove harpunima i minama pričvršćenima za tijelo. Ministar Hegseth je na istoj konferenciji ponovio da primirje s Iranom nije prekinuto te da je američka operacija vođenja brodova kroz tjesnac (Projekt Sloboda) privremena i obrambena priroda. Istaknuo je da SAD žele vratiti kontrolu nad vitalnim pomorskim putem zemljama koje od njega ovise više nego Amerika. Bizarni trenutak s dupinima brzo je postao je viralan na društvenim mrežama, a mnogi ga vide kao tipičan primjer nekonvencionalnog stila komunikacije Trumpove administracije usred ozbiljnog sukoba u Zaljevu, piše Express.