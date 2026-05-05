SPECIFIČNI ODNOSI

Hrvati jedini u Europskoj uniji mogu putovati bez vize u Iran, ovo je razlog

VL
Autor
Andrija Pomper
05.05.2026.
u 12:02

Iran je prva azijska i prva muslimanska država koja je uspostavila diplomatske odnose s Hrvatskom, odnosno otvorila veleposlanstvo u Zagrebu

Iran je početkom 2024. uveo jednostranu politiku bezviznog režima za građane Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi potaknuo turizam. Europski državljani koji bez vize mogu posjetiti Iran također su Rusija i Bjelorusija, ali Hrvatska je jedina država Europske unije koja je dobila ovaj status. Stoga se otvara pitanje: zašto baš Hrvatska?

Topli odnosi Hrvatske i Irana sežu još od neovisnosti Hrvatske i Domovinskog rata, kada je Iran bio prva azijska i prva muslimanska država koja je uspostavila diplomatske odnose s Hrvatskom, odnosno otvorila veleposlanstvo u Zagrebu. “Iran je bio uz Hrvatsku kada se 1990-ih borila s agresorom, to nitko ne može izbrisati”, rekao je u intervjuu za Nacional Saeed Khatibzadeh, bivši iranski veleposlanik u Hrvatskoj. “Vjerujem da hrvatska vlada razumije kako naši bilateralni odnosi zaslužuju njezin samostalni pristup prema Iranu, usprkos tome što je Hrvatska članica Europske unije”, dodao je.

Iran diplomacija viza Iran Hrvatska

Avatar Le-Freak
Le-Freak
13:32 05.05.2026.

Iran odnosno Iranci su mi bili i ostali jedan pozitivan mozda i prijateljski narod, untaoc tome da imaju islamsku diktaturu. Oni se jako razlikuju od ostalih islamskih zemalja. Ali to ne znaci da trebamo podrzavati ovakvu njihovu vlast.

Avatar artemiš
artemiš
13:10 05.05.2026.

To je bilo zato što Hrvatska u svojoj državi (zanimljivo u BiH ne) ima odlične odnose s islamskom zajednicom. Hrvatski sabor je 27. travnja 1916. godine donio Zakon o priznavanju islama kao religije ravnopravne ostalima. Iran kao "islamska pesnica" je to "nagradio". No to im nije smetalo naoružavati i podržavati mujahedine koji su klali Hrvate. U Lašvanskoj dolini čak toliko i na takav način da BiH i Iran od Hrvata zaslužuju samo gnušanje.

OT
otrovnijezik
14:10 05.05.2026.

To je zato što smo mi porijeklom iz Irana. Koliko je naš prvi predsjednik bio vidovit.

