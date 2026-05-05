Hrvati jedini u Europskoj uniji mogu putovati bez vize u Iran, ovo je razlog

Iran je početkom 2024. uveo jednostranu politiku bezviznog režima za građane Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi potaknuo turizam. Europski državljani koji bez vize mogu posjetiti Iran također su Rusija i Bjelorusija, ali Hrvatska je jedina država Europske unije koja je dobila ovaj status. Stoga se otvara pitanje: zašto baš Hrvatska?



Topli odnosi Hrvatske i Irana sežu još od neovisnosti Hrvatske i Domovinskog rata, kada je Iran bio prva azijska i prva muslimanska država koja je uspostavila diplomatske odnose s Hrvatskom, odnosno otvorila veleposlanstvo u Zagrebu. “Iran je bio uz Hrvatsku kada se 1990-ih borila s agresorom, to nitko ne može izbrisati”, rekao je u intervjuu za Nacional Saeed Khatibzadeh, bivši iranski veleposlanik u Hrvatskoj. “Vjerujem da hrvatska vlada razumije kako naši bilateralni odnosi zaslužuju njezin samostalni pristup prema Iranu, usprkos tome što je Hrvatska članica Europske unije”, dodao je.