Iran je početkom 2024. uveo jednostranu politiku bezviznog režima za građane Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi potaknuo turizam. Europski državljani koji bez vize mogu posjetiti Iran također su Rusija i Bjelorusija, ali Hrvatska je jedina država Europske unije koja je dobila ovaj status. Stoga se otvara pitanje: zašto baš Hrvatska?
Topli odnosi Hrvatske i Irana sežu još od neovisnosti Hrvatske i Domovinskog rata, kada je Iran bio prva azijska i prva muslimanska država koja je uspostavila diplomatske odnose s Hrvatskom, odnosno otvorila veleposlanstvo u Zagrebu. “Iran je bio uz Hrvatsku kada se 1990-ih borila s agresorom, to nitko ne može izbrisati”, rekao je u intervjuu za Nacional Saeed Khatibzadeh, bivši iranski veleposlanik u Hrvatskoj. “Vjerujem da hrvatska vlada razumije kako naši bilateralni odnosi zaslužuju njezin samostalni pristup prema Iranu, usprkos tome što je Hrvatska članica Europske unije”, dodao je.
Hrvati jedini u Europskoj uniji mogu putovati bez vize u Iran, ovo je razlog
To je bilo zato što Hrvatska u svojoj državi (zanimljivo u BiH ne) ima odlične odnose s islamskom zajednicom. Hrvatski sabor je 27. travnja 1916. godine donio Zakon o priznavanju islama kao religije ravnopravne ostalima. Iran kao "islamska pesnica" je to "nagradio". No to im nije smetalo naoružavati i podržavati mujahedine koji su klali Hrvate. U Lašvanskoj dolini čak toliko i na takav način da BiH i Iran od Hrvata zaslužuju samo gnušanje.
To je zato što smo mi porijeklom iz Irana. Koliko je naš prvi predsjednik bio vidovit.
Iran odnosno Iranci su mi bili i ostali jedan pozitivan mozda i prijateljski narod, untaoc tome da imaju islamsku diktaturu. Oni se jako razlikuju od ostalih islamskih zemalja. Ali to ne znaci da trebamo podrzavati ovakvu njihovu vlast.