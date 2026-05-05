Rat prazni američke zalihe, a posljedice bi mogla osjetiti i Europa: Već su 4 zemlje dobile upozorenje

Zbog velikog utroška u posljednja dva mjeseca u Iranu, američka vojska već je bila prisiljena premještati oružje iz drugih regija kako bi nadoknadila manjak. S obzirom na to da SAD žurno nastoji popuniti zalihe iscrpljene ratom u Iranu, Washington je upozorio europske saveznike - Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljsku, Litvu i Estoniju - da trebaju očekivati značajna kašnjenja u isporukama američkog oružja. Financial Times navodi kako je devet osoba upoznatih sa situacijom potvrdilo da je Pentagon tim zemljama poručio da trebaju očekivati ozbiljna kašnjenja za nekoliko raketnih sustava. Uz to, dvije osobe rekle su da se razgovaralo i o odgodi isporuka u Aziju.

Kašnjenja su, također, loša vijest i za Ukrajinu. Naime, zabrinutost oko američke podrške toj zemlji već je ionako visoka, nakon više od četiri godine rata s Rusijom. Pentagon je priopćio da pažljivo procjenjuje nove zahtjeve za opremom od partnera, kao i postojeće slučajeve prijenosa oružja, kako bi se osigurala usklađenost s operativnim potrebama. Odbio je dati detalje, pozivajući se na "operativno osjetljivu prirodu ovih pitanja".

Iako američki čelnik Donald Trump u posljednje vrijeme često kritizira europske saveznike, izvori su za Financial Times naveli da kašnjenja nisu namijenjena kažnjavanju Europe, već odražavaju američku zabrinutost zbog zaliha. Tom Wright, bivši dužnosnik administracije predsjednika Joea Bidena, naveo je da će Pentagon možda trebati dugo voditi rat na Bliskom istoku, ali i da mora ojačati odvraćanje u indo-pacifičkoj regiji. "Više je nego spreman ostaviti Europu na cjedilu da to postigne. Europa mora munjevitom brzinom obnoviti vlastitu obrambenu industrijsku bazu", poručio je.

Trump je početkom travnja, podsjetimo, za The Telegraph izjavio da ozbiljno razmatra povlačenje iz NATO-a, nakon što se savez nije pridružio njegovom ratu protiv Irana. Saveznici su odbili Trumpov zahtjev da pošalju ratne brodove kako bi ponovno otvorili Hormuški tjesnac kroz koji prolazi 20 posto svjetske nafte. "Mi smo bili tamo automatski, uključujući Ukrajinu. Ukrajina nije bila naš problem. To je bio test, i bili smo tamo za njih, i uvijek bismo bili tamo za njih. Oni nisu bili tamo za nas", kazao je ranije.