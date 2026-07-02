Kupila je popularnu kuću za 1 euro: Otkrila što ju je dočekalo kada je prvi put ušla

Meredith Tabbone iz Chicaga odlučila je ostvariti svoj san i preseliti se u Italiju. Kupila je četverosobnu kuću u slikovitom sicilijanskom selu Sambuca di Sicilia za simboličnih 1 euro. Mnogi talijanski gradići, suočeni s depopulacijom, prodaju napuštene kuće za 1 euro kako bi privukli nove stanovnike i ulaganja. Sambuca di Sicilia često se nalazi na popisima najljepših sela u Italiji, a za Meredith je imala i posebno emotivno značenje, upravo iz tog sela njezin pradjed je 1902. godine otišao u Ameriku.

Iako je cijena bila simbolična, renovacija se pokazala izuzetno zahtjevnom. Meredith je prvotno planirala potrošiti oko 40.000 dolara (približno 30.200 eura), no na kraju je potrošila nevjerojatnih 446.000 dolara (oko 336.800 eura). Kada je prvi put ušla u kuću, zatekla ju je katastrofalno stanje. "Stanje nekretnine kada sam je kupila bilo je katastrofalno. Nije bilo struje, nije bilo tekuće vode. Svaka soba imala je drugačiju razinu poda. Bilo je azbesta, a na podu je bilo vjerojatno pola metra izmeta goluba", ispričala je Meredith za CNBC.

Kuća ima dva kata i čak 18 prostorija. Među najvećim zahvatima bili su izravnavanje svih podova, uvođenje struje i vode, dodavanje brojnih prozora za više svjetla te prilagođavanje interijera američkom stilu života. Renovacija je trajala oko tri i pol godine. Meredith kaže da joj je taj dugi rok zapravo pomogao jer su troškovi bili raspoređeni tijekom vremena pa nije morala trošiti ušteđevinu odjednom. Iako još planira izgraditi garderobu i vinski podrum, smatra da je kuća "tehnički" završena. Da može vratiti vrijeme, savjetovala bi samoj sebi da na početku bude puno strpljivija.

Unatoč ogromnim troškovima, Meredith je oduševljena rezultatom i kaže da nikada neće prodati kuću. "Imala sam puno ponuda, ali ne prodajem. Rekla sam sestrični da ona može naslijediti kuću ako ja umrem prije nje, a nakon toga ide selu", kaže.

Planira provoditi četiri mjeseca godišnje u Siciliji, više putovati i posvetiti se osobnom životu. "Ovdje postoji pravi osjećaj zajednice. Ljudi su ovdje sretni. Ako volite društveni život i biti dio zajednice, ovo je mjesto za vas. Mnogo je lakše nego u mnogim dijelovima Sjedinjenih Država", dodala je, prenosi Mirror.