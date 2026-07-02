Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAHTJEVNI POTHVAT

Kupila je popularnu kuću za 1 euro: Otkrila što ju je dočekalo kada je prvi put ušla

Italija
REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.07.2026.
u 08:40

Iako je cijena bila simbolična, renovacija se pokazala izuzetno zahtjevnom

Meredith Tabbone iz Chicaga odlučila je ostvariti svoj san i preseliti se u Italiju. Kupila je četverosobnu kuću u slikovitom sicilijanskom selu Sambuca di Sicilia za simboličnih 1 euro.  Mnogi talijanski gradići, suočeni s depopulacijom, prodaju napuštene kuće za 1 euro kako bi privukli nove stanovnike i ulaganja. Sambuca di Sicilia često se nalazi na popisima najljepših sela u Italiji, a za Meredith je imala i posebno emotivno značenje, upravo iz tog sela njezin pradjed je 1902. godine otišao u Ameriku.

Iako je cijena bila simbolična, renovacija se pokazala izuzetno zahtjevnom. Meredith je prvotno planirala potrošiti oko 40.000 dolara (približno 30.200 eura), no na kraju je potrošila nevjerojatnih 446.000 dolara (oko 336.800 eura). Kada je prvi put ušla u kuću, zatekla ju je katastrofalno stanje. "Stanje nekretnine kada sam je kupila bilo je katastrofalno. Nije bilo struje, nije bilo tekuće vode. Svaka soba imala je drugačiju razinu poda. Bilo je azbesta, a na podu je bilo vjerojatno pola metra izmeta goluba", ispričala je Meredith za CNBC. 

Kuća ima dva kata i čak 18 prostorija. Među najvećim zahvatima bili su izravnavanje svih podova, uvođenje struje i vode, dodavanje brojnih prozora za više svjetla te prilagođavanje interijera američkom stilu života. Renovacija je trajala oko tri i pol godine. Meredith kaže da joj je taj dugi rok zapravo pomogao jer su troškovi bili raspoređeni tijekom vremena pa nije morala trošiti ušteđevinu odjednom. Iako još planira izgraditi garderobu i vinski podrum, smatra da je kuća "tehnički" završena. Da može vratiti vrijeme, savjetovala bi samoj sebi da na početku bude puno strpljivija.

Unatoč ogromnim troškovima, Meredith je oduševljena rezultatom i kaže da nikada neće prodati kuću. "Imala sam puno ponuda, ali ne prodajem. Rekla sam sestrični da ona može naslijediti kuću ako ja umrem prije nje, a nakon toga ide selu", kaže. 

Planira provoditi četiri mjeseca godišnje u Siciliji, više putovati i posvetiti se osobnom životu. "Ovdje postoji pravi osjećaj zajednice. Ljudi su ovdje sretni. Ako volite društveni život i biti dio zajednice, ovo je mjesto za vas. Mnogo je lakše nego u mnogim dijelovima Sjedinjenih Država", dodala je, prenosi Mirror

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso
Ključne riječi
nekretnine Italija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar arba_arba
arba_arba
08:59 02.07.2026.

Čudi me da već u startu ni imala podno grijanje i klimu sa plafona.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!