Broj žrtava u ruskom ratu protiv Ukrajine dosegao je 2 milijuna

Rusija je u ratu protiv Ukrajine izgubila oko 450.000 vojnika, dok ukupan broj žrtava, poginulih, ranjenih i nestalih na obje strane premašuje 2 milijuna, pokazuje novo istraživanje američkog think-tanka CSIS (Center for Strategic and International Studies). Prema procjenama CSIS-a, Rusija je pretrpjela oko 1,4 milijuna žrtava, što predstavlja otprilike 1 % ukupnog stanovništva te zemlje. Gubici nisu ravnomjerno raspoređeni. Najteže su pogođena siromašnija područja i etničke manjine. U ruskim oporbenim medijima sve su češće priče o malim selima u kojima su gotovo svi muškarci stradali. Autori izvješća, Seth G. Jones i Riley McCabe, istaknuli su da su ruski gubici u Ukrajini više od četiri puta veći od ukupnih američkih žrtava u svim ratovima od Drugog svjetskog rata, te više od devet puta veći od svih sovjetskih i ruskih žrtava u ratovima od 1945. godine. Ukrajina je, prema istim procjenama, pretrpjela između 525.000 i 625.000 žrtava, od čega između 125.000 i 150.000 poginulih.

"Ove su stope zapanjujuće", rekli su Seth G. Jones i Riley McCabe, autori studije. "Ruski smrtni slučajevi u Ukrajini više su od četiri puta veći od svih američkih smrtnih slučajeva u svim ratovima zajedno od Drugog svjetskog rata, i više od devet puta veći od svih sovjetskih i ruskih smrtnih slučajeva u svim ratovima zajedno od Drugog svjetskog rata", kažu.

U međuvremenu, procjenjuje se da je Ukrajina pretrpjela između 525.000 i 625.000 žrtava, uključujući 125.000 i 150.000 smrtnih slučajeva. Ni Rusija ni Ukrajina ne objavljuju službene podatke o žrtvama, ali najnoviji podaci CSIS-a uglavnom su u skladu sa zapadnim procjenama.

Jones i McCabe rekli su da, što se tiče žrtava, rat postaje puno skuplji za Rusiju nego za Ukrajinu. Rekli su da je stopa žrtava vjerojatno porasla na gotovo osam prema jedan u prvoj polovici ove godine, što znači da na svakog ubijenog, ranjenog ili nestalog ukrajinskog vojnika dolazi osam ruskih žrtava, piše CNN. Dodali su i da je nedavni porast posljedica napretka Kijeva u programu dronova, posebno njegove sposobnosti da znatno proširi smrronosnu zonu– područje oko prvih crta bojišnice koje je toliko zasićeno dronovima da je ulazak ruskih trupa gotovo nemoguć. "Ukrajinska strategija dubinske obrane bila je učinkovita u ubijanju i ranjavanju ruskih vojnika, kao i u ograničavanju ruskog manevara", poručuju.Dodaju da ruske gubitke povećavaju i loša taktika, nedostatak koordiniranih operacija, korupcija i nizak moral.