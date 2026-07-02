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VIŠE OZLIJEĐENIH

Ruski dronovi pogodili zgradu s bazenom u Ukrajini, objavljena snimka udara

Foto: Screenshot/X
1/7
Autor
Lorena Posavec
02.07.2026.
u 23:42

"Uslijed ruskog napada izbio je požar u stambenom bloku. Oštećena je i zgrada fitness centra", rekao je načelnik Zaporiške oblasne vojne uprave

Ruske snage napale su 2. srpnja ukrajinsku Zaporižju, pri čemu je oštećena stambena zgrada i objekt fitness centra, objavila je Ukrajinska pravda pozivajući se na Ivana Fedorova, načelnika Zaporiške oblasne vojne uprave. Prema njegovim riječima, nakon ruskog napada izbio je požar u stambenom bloku, a oštećena je i zgrada fitness centra. "Uslijed ruskog napada izbio je požar u stambenom bloku. Oštećena je i zgrada fitness centra", rekao je Fedorov. Fedorov je najprije objavio da su ozlijeđene četiri osobe, a kasnije je precizirao da je Rusija grad Zaporižju napala s tri drona. U napadu je, prema najnovijim informacijama, ozlijeđeno sedam osoba, među kojima su i djeca u dobi od 6, 7, 12 i 16 godina. Na Telegramu je objavio i snimku udara na zgradu u kojoj se nalazi bazen.

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Ključne riječi
zaporižja Zaporižje napad Rusija Ukrajina rat u Ukrajini bazen

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