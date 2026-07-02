Ruski dronovi pogodili zgradu s bazenom u Ukrajini, objavljena snimka udara

Ruske snage napale su 2. srpnja ukrajinsku Zaporižju, pri čemu je oštećena stambena zgrada i objekt fitness centra, objavila je Ukrajinska pravda pozivajući se na Ivana Fedorova, načelnika Zaporiške oblasne vojne uprave. Prema njegovim riječima, nakon ruskog napada izbio je požar u stambenom bloku, a oštećena je i zgrada fitness centra. "Uslijed ruskog napada izbio je požar u stambenom bloku. Oštećena je i zgrada fitness centra", rekao je Fedorov. Fedorov je najprije objavio da su ozlijeđene četiri osobe, a kasnije je precizirao da je Rusija grad Zaporižju napala s tri drona. U napadu je, prema najnovijim informacijama, ozlijeđeno sedam osoba, među kojima su i djeca u dobi od 6, 7, 12 i 16 godina. Na Telegramu je objavio i snimku udara na zgradu u kojoj se nalazi bazen.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.