U zemlji poznatoj po sigurnosti odjeknula eksplozija: Prvi ovakav napad u povijesti Monaka

Monako, država koja se godinama smatra jednom od najsigurnijih na svijetu, suočio se s dosad nezabilježenim slučajem. U ponedjeljak navečer, nešto prije 21 sat po lokalnom vremenu, eksplodirala je bomba na ulazu u luksuznu stambenu zgradu Sun's Palace. U eksploziji je teško ozlijeđen ukrajinski poduzetnik Vadym Yermolaiev (58), koji je u tom trenutku izlazio iz zgrade. Teške ozljede zadobili su i jedna žena te 13-godišnje dijete.

Monaška policija pokrenula je istragu zbog pokušaja ubojstva s predumišljajem i postavljanja eksplozivne naprave na javnom mjestu, dok je za počiniteljem raspisana intenzivna potraga. Ministar države Christophe Mirmand izjavio je da je riječ o prvom bombaškom atentatu u povijesti Kneževine Monako. Prema snimkama nadzornih kamera, osumnjičeni je više puta obilazio područje prije nego što je aktivirao eksplozivnu napravu, a nakon napada pobjegao je prema Francuskoj. Unatoč zajedničkoj potrazi francuske i monaške policije, još nije uhićen.

Knez Albert II. osudio je napad nazvavši ga "gnjusnim činom" te naredio pojačane policijske ophodnje kako bi se dodatno povećao osjećaj sigurnosti među stanovnicima. Monako je poznat po iznimno niskoj stopi kriminala. Prošle godine u toj državi nije zabilježeno nijedno ubojstvo ni pokušaj ubojstva, a na nešto manje od 39 tisuća stanovnika dolazi čak 556 policijskih službenika, odnosno jedan policajac na približno 70 stanovnika, piše CNN .

Uz policiju, za sigurnost kneževine zaduženi su i pripadnici elitne postrojbe Carabinieri princa, dok cijeli teritorij nadzire mreža od gotovo 1.400 kamera s mogućnošću prepoznavanja lica koje rade 24 sata dnevno. Monako već desetljećima privlači imućne stanovnike iz cijelog svijeta zbog visoke razine sigurnosti i poreznih pogodnosti. Među poznatim rezidentima su brojni sportaši, glazbenici i poslovni ljudi, a prema podacima konzultantskih kuća, više od trećine stanovnika čine milijunaši.