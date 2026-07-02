Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Poznat sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala
Evo kako portugalski mediji najavljuju dvoboj s Hrvatskom, jedna stvar ih jako buni
UŽIVO Toronto ponovno postaje 'hrvatska kolonija', velika zastava stigla u grad
FOTO Predivne scene u Torontu: Veliko druženje hrvatskih i portugalskih navijača, jedan detalj oduševio sve
UŽIVO Popustila je napokon austrijska obrana: Španjolska povela krajem poluvremena (1:0)
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JEDNA OD NAJMANJIH I NAJBOGATIJIH DRŽAVA

U zemlji poznatoj po sigurnosti odjeknula eksplozija: Prvi ovakav napad u povijesti Monaka

Aftermath of an explosion in Monaco
Manon Cruz/REUTERS
VL
Autor
Šimun Ilić
02.07.2026.
u 21:09

Monaška policija pokrenula je istragu zbog pokušaja ubojstva s predumišljajem i postavljanja eksplozivne naprave na javnom mjestu, dok je za počiniteljem raspisana intenzivna potraga. Ministar države Christophe Mirmand izjavio je da je riječ o prvom bombaškom atentatu u povijesti Kneževine Monako.

Monako, država koja se godinama smatra jednom od najsigurnijih na svijetu, suočio se s dosad nezabilježenim slučajem. U ponedjeljak navečer, nešto prije 21 sat po lokalnom vremenu, eksplodirala je bomba na ulazu u luksuznu stambenu zgradu Sun's Palace. U eksploziji je teško ozlijeđen ukrajinski poduzetnik Vadym Yermolaiev (58), koji je u tom trenutku izlazio iz zgrade. Teške ozljede zadobili su i jedna žena te 13-godišnje dijete.

Monaška policija pokrenula je istragu zbog pokušaja ubojstva s predumišljajem i postavljanja eksplozivne naprave na javnom mjestu, dok je za počiniteljem raspisana intenzivna potraga. Ministar države Christophe Mirmand izjavio je da je riječ o prvom bombaškom atentatu u povijesti Kneževine Monako. Prema snimkama nadzornih kamera, osumnjičeni je više puta obilazio područje prije nego što je aktivirao eksplozivnu napravu, a nakon napada pobjegao je prema Francuskoj. Unatoč zajedničkoj potrazi francuske i monaške policije, još nije uhićen.

Knez Albert II. osudio je napad nazvavši ga "gnjusnim činom" te naredio pojačane policijske ophodnje kako bi se dodatno povećao osjećaj sigurnosti među stanovnicima. Monako je poznat po iznimno niskoj stopi kriminala. Prošle godine u toj državi nije zabilježeno nijedno ubojstvo ni pokušaj ubojstva, a na nešto manje od 39 tisuća stanovnika dolazi čak 556 policijskih službenika, odnosno jedan policajac na približno 70 stanovnika, piše CNN.

Uz policiju, za sigurnost kneževine zaduženi su i pripadnici elitne postrojbe Carabinieri princa, dok cijeli teritorij nadzire mreža od gotovo 1.400 kamera s mogućnošću prepoznavanja lica koje rade 24 sata dnevno. Monako već desetljećima privlači imućne stanovnike iz cijelog svijeta zbog visoke razine sigurnosti i poreznih pogodnosti. Među poznatim rezidentima su brojni sportaši, glazbenici i poslovni ljudi, a prema podacima konzultantskih kuća, više od trećine stanovnika čine milijunaši.

Sudarile se dvije Vladine limuzine, svemu 'kumovale' Tomaševićeve barijere? 'Plenković je nakon sudara izašao'
Ključne riječi
kneževina monako Monako

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!